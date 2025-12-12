ETV Bharat / state

कस्टोडियन भूमि आंदोलन: 33 दिन बाद किसान महापड़ाव समाप्त, उच्च स्तरीय समिति होगी गठित

प्रदर्शन स्थल को संबोधित करता किसान नेता ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: कस्टोडियन भूमि के स्वामित्व को लेकर डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 33 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन शुक्रवार देर शाम समाप्त हो गया. राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन और जिला कलेक्टर द्वारा अन्य मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया. किसान नेता भागीरथ यादव ने शाम को किसानों के बीच पहुंचकर सरकार व प्रशासन से हुई बातचीत का विवरण दिया और महापड़ाव समाप्ति की घोषणा की. उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर करते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो अब कस्टोडियन भूमि से जुड़े मामलों की जांच करेगी. यादव ने कहा कि अब किसानों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज संभालकर रखने होंगे और उन्हें समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा. समिति उस आधार पर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन अब इन जमीनों का कोई भी आवंटन सरकारी दफ्तरों के लिए नहीं करेगा. कस्टोडियन भूमि आंदोलन समाप्ति की घोषणा करते हुए (ETV Bharat Kuchamancity)