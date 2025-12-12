कस्टोडियन भूमि आंदोलन: 33 दिन बाद किसान महापड़ाव समाप्त, उच्च स्तरीय समिति होगी गठित
33 दिनों के किसान आंदोलन के बाद सरकार ने उच्चस्तरीय समिति बनाई. किसानों ने जमीन के दस्तावेज समिति को दिखाने पर सहमति दी.
Published : December 12, 2025 at 9:04 PM IST
कुचामनसिटी: कस्टोडियन भूमि के स्वामित्व को लेकर डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 33 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन शुक्रवार देर शाम समाप्त हो गया. राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन और जिला कलेक्टर द्वारा अन्य मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया.
किसान नेता भागीरथ यादव ने शाम को किसानों के बीच पहुंचकर सरकार व प्रशासन से हुई बातचीत का विवरण दिया और महापड़ाव समाप्ति की घोषणा की. उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर करते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो अब कस्टोडियन भूमि से जुड़े मामलों की जांच करेगी. यादव ने कहा कि अब किसानों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज संभालकर रखने होंगे और उन्हें समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा. समिति उस आधार पर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन अब इन जमीनों का कोई भी आवंटन सरकारी दफ्तरों के लिए नहीं करेगा.
उन्होंने इसे किसानों की बड़ी जीत बताते हुए कहा,'लगातार 33 दिनों के संघर्ष के बाद सरकार ने आखिरकार आंदालनकारियों की आवाज सुनी. यह हमारी मेहनत और आंदोलन का परिणाम है.' भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति गंभीर है. उन्होंने कहा, 'हमने सरकार तक किसानों की बात पहुंचाई, जिसके बाद यह समिति बनी. हम आगे भी उनके हक के लिए प्रयास करते रहेंगे.'
यह था मामला: 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी जमीनों को सरकार ने 'कस्टोडियन' घोषित कर दिया था. हालांकि, पाकिस्तान जाने वालों के कई रिश्तेदार भारत में ही रह गए और पीढ़ियों से इन जमीनों पर खेती करते रहे. बीते दिनों सरकार द्वारा इन जमीनों को पूर्ण रूप से सरकारी घोषित किए जाने के बाद किसान विरोध में उतर आए थे.