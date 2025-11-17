ETV Bharat / state

महापड़ाव के आठवें दिन किसानों ने शहर में पैदल मार्च निकाला, किया प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते किसान ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और उनके अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा. इस दौरान किसानों ने पैदल मार्च निकाला. यह मार्च रहमान गेट से शुरू होकर शहर के बीचों-बीच गुजरता हुआ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा. इसमें डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव के साथ-साथ अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस, आरएलपी और माकपा के कार्यकर्ता शामिल थे. किसान सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे. इस मौके पर किसानों ने कहा कि वे आजादी से पहले और बाद में लगातार इन जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जानबूझकर उनकी जमीनें छीन रहा है और उन्हें बेदखल कर रहा है. किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन लगातार आठ दिन से चल रहा है और अब तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जमीनें नहीं लौटाईं तो आंदोलन और उग्र होगा. पढ़ें: कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों ने डीडवाना में डाला महापड़ाव