महापड़ाव के आठवें दिन किसानों ने शहर में पैदल मार्च निकाला, किया प्रदर्शन

महापड़ाव के आठवें दिन किसानों ने शहर में पैदल मार्च निकाला, किया प्रदर्शन
डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों के सरकारीकरण के खिलाफ किसानों किसानों ने कलेक्ट्रेट कूच कर विरोध प्रदरर्शन किया.
Published : November 17, 2025 at 8:39 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और उनके अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा. इस दौरान किसानों ने पैदल मार्च निकाला. यह मार्च रहमान गेट से शुरू होकर शहर के बीचों-बीच गुजरता हुआ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा. इसमें डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव के साथ-साथ अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस, आरएलपी और माकपा के कार्यकर्ता शामिल थे. किसान सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे.
इस मौके पर किसानों ने कहा कि वे आजादी से पहले और बाद में लगातार इन जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जानबूझकर उनकी जमीनें छीन रहा है और उन्हें बेदखल कर रहा है. किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन लगातार आठ दिन से चल रहा है और अब तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जमीनें नहीं लौटाईं तो आंदोलन और उग्र होगा.
पढ़ें: कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों ने डीडवाना में डाला महापड़ाव
पाकिस्तान पलायन कर गए परिवारों की है भूमि: 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी जमीनों को सरकार ने कस्टोडियन घोषित कर दिया था. हालांकि पाकिस्तान जाने वाले कई लोगों के रिश्तेदार भारत में ही रह गए और इन जमीनों पर खेती करते रहे. बीते दिनों सरकार ने इन जमीनों को सरकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद किसान विरोध में उतर आए.
सरकार से बात करें आंदोलनकारी: जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि आंदोलन करना समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने दावा किया कि 27 अक्टूबर के बाद उनके द्वारा किसी भी जमीन को आवंटित नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसानों को सीधे सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि जमीन वापस देने या न देने का फैसला सरकार ही कर सकती है और इस संबंध में उन्हें अभी कोई आदेश नहीं मिला है.