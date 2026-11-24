बिहार में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, अधिकारी का पैर पकड़ कर बिलखती रही मां
Saharsa Custodial Death: ससौरबाजार थाने में युवक की संदिग्ध मौत के बाद पांच पुलिसकर्मी निलंबित हुए और एसपी ने एसआईटी गठित की. रिपोर्ट-राहुल कुमार
Published : November 24, 2026 at 5:05 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गयी. मामला सौरबाजार थाना का है. घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम श्रेयांश तिवारी थाना पहुंचे तो मृतक की मां रोते-बिलखते हुए उनके पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाने लगीं. मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को थाने में प्रताड़ित किया जा रहा था.
"मंगलवार सुबह करीब 8 बजे बेटे ने फोन कर बताया था कि, मुंशी उसे छोड़ने के बदले 20 हजार रुपए मांग रहा है. बेटे के पिता नाश्ता लेकर थाना पहुंचे थे, लेकिन उन्हें उससे मिलने नहीं दिया गया और कुछ देर बाद पहले तबीयत खराब होने व फिर मौत की सूचना दी गई." -मृतक की मां
पत्नी ने भी जताई मारपीट की आशंका
इधर, मृतक की पत्नी रीना देवी ने बताया कि उनकी शादी सात महीने पहले हुई थी. उन्होंने भी पति को थाने में रखे जाने और उसके साथ कथित मारपीट की आशंका जताई है. अनमोल दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था और परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
5 पुलिसकर्मी निलंबित
इधर, घटना के बाद कर्तव्य में लापरवाही और हाजत से संबंधित नियमों का प्रथम दृष्टया पालन नहीं करने के आरोप में पांच पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सभी को पुलिस केंद्र, सहरसा में क्लोज किया गया है और मामले की गहन जांच के लिए सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई है.
शौचालय में फंदे से लटका मिला था शव
मृतक की पहचान सौरबाजार थाना क्षेत्र के कचरा गांव वार्ड संख्या-9 निवासी विजय शर्मा के पुत्र अनमोल कुमार (25) के रूप में हुई है. मंगलवार 24 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे थाना परिसर के शौचालय में उसका शव फंदे से लटका मिला था. पुलिसकर्मी उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
क्या है मामला?
पुलिस के अनुसार, यह मामला सौरबाजार थाना कांड संख्या 398/26 से जुड़ा है, जो प्रेम प्रसंग के विवाद में दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार, अनमोल का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने 22 नवंबर को शादी कर ली थी. इसके बाद युवती के पिता ने 23 नवंबर को थाने में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर परिजनों के अनुसार अनमोल को मधेपुरा से लाकर रविवार को सौरबाजार थाने में रखा गया था.
सीसीटीवी में वॉशरूम जाते दिखा युवक
पूरे मामले पर एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि, प्रारंभिक सीसीटीवी फुटेज में युवक को स्वयं वॉशरूम में जाते हुए देखा गया है. पुलिस का कहना है कि शौचालय जाने के दौरान युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, हालांकि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
"मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के तहत मरणोपरांत समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है. मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके." -विक्रम सिहाग, एसपी
एसआईटी करेगी जांच
एसपी विक्रम सिहाग ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आ गई है. फिलहाल पुलिस पर रिश्वत मांगने और प्रताड़ित करने के परिजनों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और एसआईटी की जांच रिपोर्ट अहम होगी.
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