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बिहार में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, अधिकारी का पैर पकड़ कर बिलखती रही मां

सहरसा में हिरासत में मौत के बाद रोती बिलखती मृतक की मां ( ETV Bharat )

"मंगलवार सुबह करीब 8 बजे बेटे ने फोन कर बताया था कि, मुंशी उसे छोड़ने के बदले 20 हजार रुपए मांग रहा है. बेटे के पिता नाश्ता लेकर थाना पहुंचे थे, लेकिन उन्हें उससे मिलने नहीं दिया गया और कुछ देर बाद पहले तबीयत खराब होने व फिर मौत की सूचना दी गई." -मृतक की मां

पत्नी ने भी जताई मारपीट की आशंका इधर, मृतक की पत्नी रीना देवी ने बताया कि उनकी शादी सात महीने पहले हुई थी. उन्होंने भी पति को थाने में रखे जाने और उसके साथ कथित मारपीट की आशंका जताई है. अनमोल दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था और परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सहरसा में हिरासत में मौत की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस (ETV Bharat) 5 पुलिसकर्मी निलंबित इधर, घटना के बाद कर्तव्य में लापरवाही और हाजत से संबंधित नियमों का प्रथम दृष्टया पालन नहीं करने के आरोप में पांच पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सभी को पुलिस केंद्र, सहरसा में क्लोज किया गया है और मामले की गहन जांच के लिए सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई है. शौचालय में फंदे से लटका मिला था शव

मृतक की पहचान सौरबाजार थाना क्षेत्र के कचरा गांव वार्ड संख्या-9 निवासी विजय शर्मा के पुत्र अनमोल कुमार (25) के रूप में हुई है. मंगलवार 24 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे थाना परिसर के शौचालय में उसका शव फंदे से लटका मिला था. पुलिसकर्मी उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. क्या है मामला?