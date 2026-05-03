ETV Bharat / state

अब 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बावजूद मिलेगा शहद, कैसे? बता रहा है CUSB

पुरानी विधि की कमियों पर फोकस: दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गयाजी में शोध किया जा रहा है कि 45 डिग्री तापमान में मधुमक्खियों को कैसे बचाया जा सकता है ? उत्पादन गर्मी में कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि गर्मी में शहद का उत्पादन 25-30 प्रतिशत कम हो जाता है. हालांकि जिस विधि और तरीके को यहां अपनाया गया वह पुरानी विधि ही है, मगर उसमें ये ध्यान दिया जा रहा है कि पुरानी विधि में क्या कमियां क्या रह जाती हैं. जिसकी वजह से नुकसान होता है और गर्मी के दिनों में मधुमक्खियां मर जाती हैं या पलायन कर जाती हैं. इस पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है.

45 डिग्री में नहीं मरेगी मक्खियां: गर्मी के मौसम में जैसे ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर बढ़ता है, वैसे ही मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं. गर्म क्षेत्र में जहां मई जून में 40 डिग्री से अधिक तापमान होता है वहां पर शहद का उत्पादन बहुत कम हो जाता है. ऐसे में मधुमक्खियों पर सही तरीके से ध्यान भी नहीं दिया जाता या फिर ध्यान दिया जाता है तो प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाए जाते हैं. इस कारण कई बार मधुमक्खियों की मौत भी होती है.

शोध और प्रशिक्षण जारी : बिहार में जहां एक ओर 40 से 46 डिग्री की झुलसती गर्मी में मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए भी यह काफी हानिकारक है. मई जून के भीषण तापमान में अगर मधुमक्खी पालक सही ढंग से देख भाल नहीं करें तो मधुमक्खियों की मौत भी हो जाती है. लेकिन, अब बिहार के गयाजी में 45 डिग्री तापमान में भी मधुमक्खियों का ना सिर्फ पालन होगा बल्कि शहद का उत्पादन भी होगा. दरअसल गयाजी के पंचानपुर में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUSB) के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से इस पर एक शोध और प्रशिक्षण चल रहा है.

गयाजी: बिहार के गयाजी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथ बिहार के शोधकर्ता बिहार की 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बावजूद मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को संभव बनाने के लिए शोध कर रहे हैं. इसका उद्देश्य मधुमक्खियों की ऐसी प्रजातियां या तकनीकें विकसित करना है जो अगस्त-सितंबर के महीनों के उमस भरी गर्मी में भी जीवित रह सकें और शहद का उत्पादन जारी रख सकें. दरअसल मधुमक्खियों के लिए 34.6 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आदर्श है लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान उनके लिए अत्यंत हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे में कैसे मधुमक्खी पालन को संभव बनाया जा सकता है. इसी पर है ये रिपोर्ट

फूलों के सीजन से शहद उत्पादन पर प्रभाव नहीं: दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के छात्र रुचिर मनोहर कहते हैं कि इस शोध से गर्म इलाकों में भी शहद का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है. उनके मुताबिक इस शोध की खास बात ये भी है कि फूलों के सीजन से शहद उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. बल्कि अगर सही ढंग से वैज्ञानिक प्रबंधन और मधुमक्खियों के लिए भोज्य पदार्थ अच्छे ढंग से मिल जाएं तो उत्पादन बढ़ भी सकता है. हालांकि आम तौर 45 डिग्री में शहद उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत कमी हो जाती है



2 एकड़ में भोज्य पदार्थ की व्यवस्था: विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ हेमंत कुमार की अगुवाई में यह शोध कार्य हो रहा है. वह कहते हैं कि शहद उत्पादन और पालन के लिए जारी इस प्रशिक्षण में देखा जा रहा है कि मधुमक्खियां कैसे बिना हीट वेव के प्रभाव से रह सकती हैं? कितना उत्पादन हो सकता है? अगर किसान ये विधि से मधुमक्खी पालन करें तो उन्हें किन-किन बातों का ख्याल रखना है? मधुमक्खियों के भोजन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? विश्वविद्यालय में इस परीक्षण और शोध के लिए मधुमक्खियों के भोजन की व्यवस्था की गई है. विश्वविद्यालय के परिसर में 2 एकड़ भूमि पर सूरजमुखी की खेती भी की गई है, ताकि मधुमक्खियों को आसानी से उनका भोजन मिल सके.



छात्रों और किसानों को प्रशिक्षण: यहां पर छात्रों और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि गर्मी में शहद का उत्पादन आम कराया जा सके, क्योंकि माई जून में किसी भी फल के फूल का सीजन जैसे आम लीची सहजन के फूल के सीजन नहीं होते हैं, अगर किसान दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के शोध और विधि को को अपनाते हैं तो उन्हें गर्मी में भी इस के पालन से बड़े स्तर पर लाभ होगा... डॉ हेमंत कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय



34-35 डिग्री तामपान अनुकुल: मिली जानकारी के मुताबिक मधुमक्खियां सामान्यतः ब्रूड क्षेत्र का तापमान 34-35 डिग्री बनाए रखती हैं. गर्मी में तापमान बढ़ने पर वे पंख फड़फड़ाकर वाष्पीकरण द्वारा हीट कम करती हैं. दरअसल तापमान बढ़ने से थर्मरेगुलेशन क्षमता, ब्रूड सर्वाइवल मतलब बच्चों या अंडे/लार्वा के जीवित रहने की दर और फॉरेजिंग दक्षता यानि भोजन खोजने की क्षमता प्रभावित होती है. ऐसे में वैज्ञानिक प्रबंधन के उपाय अपनाना आवश्यक है. इससे मधुमक्खियों के लिए तापमान उनके अनुकूल हो जाता है और उन पर फिर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता.

ETV GFX (ETV Bharat)

प्रोफेसर डॉ हेमंत कुमार कहते हैं कि गर्मियों के मौसम का तापमान 43 डिग्री के आसपास का है. इस परिस्थिति में सामान्य रूप से जो मधुमक्खी पालक किसान परेशान हो जाते हैं कि मधुमक्खियों को कैसे बचाया जाए? किसानों की यह समस्या होती है कि मधुमक्खियां सरवाइव नहीं कर पाती हैं. वह मर जाती हैं या पलायन कर जाती हैं. तो हम इसमें प्रबंधन को लेकर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि सभी बारीकियों पर विशेष नज़र रख कर नोट कर रहे हैं. गर्मी में कुछ खास प्रबंध की आवश्यकता होती है जो हम किसानों को बताते भी हैं. इस रिसर्च से किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा. इसमें तापमान को मधुमक्खियां के अनुकूल करना सब से अहम है.

"नेशनल बी बोर्ड की परियोजना के तहत यहां दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में शहद उत्पादन और पालन के लिए प्रोजेक्ट अनुशंसित हुआ है. इसमें एक बात यह है कि हम न्यूक्लियर स्टॉक का कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें, साथ ही मधुमक्खी पालन के लिए छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जो उन्होंने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल करके आसानी से अपनी पढ़ाई को समझ सकें." - डॉ हेमंत कुमार, प्रोफेसर, CUSB

क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन उपाय: डॉ हेमंत कहते हैं कि अधिक गर्मी में मधुमक्खियां के पालन और मधु के उत्पादन के लिए कुछ विशेष कार्य करने होते हैं. देखा जाए तो सबसे पहले तापमान नियमन करना जरूरी होता है. इसमें बक्सों को उत्तर पूर्व दिशा में रखकर प्रत्यक्ष दोपहर की धूप से बचाना भी होता है. इसके अलावा कृत्रिम शेड का निर्माण जिसके लिए 50 से 75 प्रतिशत नेट का उपयोग उपयुक्त होता है. साथ ही वेंटीलेशन एवं आद्रता संतुलन भी बेहद जरूरी है. अत्यधिक ताप में आंतरिक आद्रता घटने से ब्रूड यानि अंडे या लार्वा सूखने का खतरा रहता है. प्रवेश द्वार का आकार भी सही होना चाहिए जिससे हवा की विनिमय दर बढ़ सकें ताकि मल्टी चैंबर हाईव में जोड़कर वायु प्रवाह सुधरा जा सके.

मधुमक्खियों का झुंड (ETV Bharat)

पानी का इस्तेमाल गर्मी में मधुमक्खियां ब्रूड कूलिंग के लिए करती हैं. प्रति कॉलोनी जल की आवश्यकता लगभग 200 से 500 ML प्रतिदिन तक हो सकती है. उसके लिए जल प्रबंधन करने के लिए उथले बर्तन में कंकड़ लकड़ी के टुकड़े डालने चाहिए ताकि ब्रूड को डूबने से बचाया जा सके. इसके अलावा गर्मी में उनके भोजन की भी व्यवस्था बेहतर ढंग से हो, इसके लिए यहां मधुमक्खियों के भोजन जल की व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई है.

बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा रम्मी कुमारी कहती हैं कि वे सभी मधुमक्खी पालन के नए और वैज्ञानिक तरीके बारे में जानकारी और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. गयाजी में शहद का उत्पादन बहुत कम होता है लेकिन खपत अधिक है. किसानों को हमारे विभाग की ओर से प्रशिक्षिण और सहयोग समय समय पर किया जाता रहा है. मधुमक्खी पालन में लागत से कई गुना मुनाफा ज्यादा होता है. इसमें जगह भी कम लगती है. इसलिए इसके पालन के लिए किसानों को बड़े स्तर पर प्रेरित कर इस के पालन को बढ़ाया जा सकता है.

मधुमक्खियों का पालन (ETV Bharat)

रम्मी ने आगे बताया कि वैसे मधुमक्खी 40 डिग्री के नीचे टेंपरेचर मैं रहना प्रेफर करती हैं.लेकिन अभी हमारी यूनिवर्सिटी में शोध चल रहा है कि मधुमक्खी 40 डिग्री से अधिक तापमान में कैसे जी सकती हैं. इसके लिए हम लोग तापमान को थोड़ा नियंत्रित करते हैं, यहां पर कई पेड़ जिनकी हाइट भी अच्छी है और वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हैं. ये पेड़ शेड का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान में कमी आती है यानी की धूप सीधे तौर पर बक्से में नहीं लगती है.

बीसीए के एक और छात्र साकेत मिश्रा कहते हैं कि मधुमक्खियों को पानी की आवश्यकता होती है. यहां हम पानी नए तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं. यहां पर घड़े को एक स्टैंड में रखकर उसके नीचे छोटा सुराख कर कपड़े और रुई के माध्यम से पानी को टपकाते हैं, जिस पर मधुमक्खियां बैठती हैं और पानी का सेवन करती हैं जिस वजह से इनके सर्वाइवल के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं.

मधुमक्खियों के लिए पानी की व्यवस्था (ETV Bharat)

लागत कम मुनाफा अधिक: छात्र रुचिर मनोहर कहते हैं कि 40 डिग्री से अधिक तापमान में बहुत कम फसलें होती हैं. जिसकी वजह से मधुमक्खियों को भोजन कम मिलता है. मधुमक्खी का पालन सही तकनीक से करते हैं तो इससे किसानों को अच्छा फायदा होगा, क्योंकि शहद का दाम भी मार्केट में 600 से 800 प्रति केजी है. हालांकि क्वालिटी पर भी यह सारी चीज निर्भर होती है इसलिए सही तकनीक किसानों को मालूम होनी चाहिए.



"किसी भी फूलों से शहद तीन से चार राउंड निकाली जाती है, अगर बक्से एक जगह पर रखे जाएं तो एक सप्ताह में एक राउंड शहद निकल जाती है, सभी फसल के सीजन में चार राउंड शहद निकाला जाता है अगर फूल अच्छे रहे तो पांचवी राउंड भी शहद निकल जाती है." -साकेत मिश्रा, छात्र

सूरजमुखी के शहद होते हैं फायदेमंद: सूरजमुखी का शहद अपने उच्च एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट और सृजनरोधी गुणों के लिए जाना जाता है ,जो पाचन, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. सूरजमुखी एक प्रमुख मधु रस एवं पराग देने वाली तिलहनी फसल है, जो मधुमक्खी पालन और परागण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके पुष्पक्रम में प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध होता है, जिससे कॉलोनी की वृद्धि और शहद उत्पादन में वृद्धि होती है.



इसे भी पढ़ें- शादी, संघर्ष और सफलता..बिहार की 'हनी गर्ल' की कहानी जो NCERT की किताबों तक पहुंची

इसे भी पढ़ें- 2.75 करोड़ मधुमक्खियों के मालिक हैं चितरंजन, क्या आपको पता है मधुमक्खियां भी तीन प्रकार की होती हैं?

इसे भी पढ़ें- तंगी में ₹100 से शुरू किया Honey उत्पादन, आज चितरंजन के 'शहद साम्राज्य' का लाखों में टर्न-ओवर