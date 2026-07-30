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लोहरदगा में 108 एंबुलेंस सेवा की 'बदहाल' स्थिति, समय पर मदद नहीं मिलने से मरीजों की बढ़ी परेशानी

लोहरदगा: जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचालित 108 एंबुलेंस सेवा लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है. समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने से मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई मामलों में घंटों इंतजार के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंचता है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर भी संकट खड़ा हो जाता है. मरीज और उनके परिजन, एंबुलेंस का इंतजार करते रहते हैं और एंबुलेंस अपनी ही चाल में नजर आता है.

जिले में पांच एंबुलेंस हैं संचालित

लोहरदगा जिले में 108 एंबुलेंस सेवा के तहत कुल 5 एंबुलेंस संचालित हैं. वहीं सदर अस्पताल लोहरदगा में तीन अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध हैं. बावजूद इसके जिले में कुल आठ एंबुलेंस होने के बाद भी लोगों को समय पर एंबुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

108 एंबुलेंस सेवा की 'बदहाल' स्थिति (Etv Bharat)

एंबुलेंस के लिए लगाया गया कॉल नहीं होता रिसीव

मरीज के परिजनों का मानना है कि आपात स्थिति में 108 कंट्रोल रूम पर कई बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं होता है. यदि फोन रिसीव भी हो जाए तो कभी एंबुलेंस खाली नहीं होने की बात कही जाती है, तो कभी वाहन में तकनीकी खराबी का हवाला देकर सेवा देने में असमर्थता जताई जाती है. इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है और उन्हें कई घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करना पड़ता है. स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है, जब गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जाता है.

एंबुलेंस की जर्जर स्थिति और तकनीकी खराबी

लोहरदगा से रांची की लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई एंबुलेंस ढाई से तीन घंटे तक का समय ले रहे हैं. इसकी मुख्य वजह एंबुलेंस की जर्जर स्थिति और तकनीकी समस्याएं हैं. ऐसे में समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है.