लोहरदगा में 108 एंबुलेंस सेवा की 'बदहाल' स्थिति, समय पर मदद नहीं मिलने से मरीजों की बढ़ी परेशानी
लोहरदगा में 108 एंबुलेंस सेवा की स्थिति अभी बदहाल है. यहां मरीजों को समय पर इसका लाभ नहीं मिल पाता है.
Published : July 30, 2026 at 1:30 PM IST
लोहरदगा: जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचालित 108 एंबुलेंस सेवा लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है. समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने से मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई मामलों में घंटों इंतजार के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंचता है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर भी संकट खड़ा हो जाता है. मरीज और उनके परिजन, एंबुलेंस का इंतजार करते रहते हैं और एंबुलेंस अपनी ही चाल में नजर आता है.
जिले में पांच एंबुलेंस हैं संचालित
लोहरदगा जिले में 108 एंबुलेंस सेवा के तहत कुल 5 एंबुलेंस संचालित हैं. वहीं सदर अस्पताल लोहरदगा में तीन अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध हैं. बावजूद इसके जिले में कुल आठ एंबुलेंस होने के बाद भी लोगों को समय पर एंबुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
एंबुलेंस के लिए लगाया गया कॉल नहीं होता रिसीव
मरीज के परिजनों का मानना है कि आपात स्थिति में 108 कंट्रोल रूम पर कई बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं होता है. यदि फोन रिसीव भी हो जाए तो कभी एंबुलेंस खाली नहीं होने की बात कही जाती है, तो कभी वाहन में तकनीकी खराबी का हवाला देकर सेवा देने में असमर्थता जताई जाती है. इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है और उन्हें कई घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करना पड़ता है. स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है, जब गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जाता है.
एंबुलेंस की जर्जर स्थिति और तकनीकी खराबी
लोहरदगा से रांची की लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई एंबुलेंस ढाई से तीन घंटे तक का समय ले रहे हैं. इसकी मुख्य वजह एंबुलेंस की जर्जर स्थिति और तकनीकी समस्याएं हैं. ऐसे में समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है.
स्वास्थ्य सेवाओं में एंबुलेंस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि दुर्घटना, प्रसव, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य गंभीर बीमारियों में हर मिनट कीमती होता है लेकिन जिले में एंबुलेंस व्यवस्था की बदहाली लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है.
लोहरदगा सदर अस्पताल में गंभीर बीमारियों का संभव नहीं इलाज
लोगों की चिंता इस वजह से भी बढ़ जाती है कि लोहरदगा सदर अस्पताल में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज संभव नहीं है. यहां पर ज्यादातर बीमारियों या दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार ही मिल पाता है. इसके बाद मरीज को रेफर करना पड़ता है. रेफर की स्थिति में एंबुलेंस नहीं मिलने से परेशानी और बढ़ जाती है.
एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करे स्वास्थ्य विभाग
लोहरदगा में 108 एंबुलेंस सेवा की वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. जब कभी समस्या आती है, तो स्वास्थ्य विभाग यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लेता है कि 108 एंबुलेंस सेवा उसके कंट्रोल में नहीं है. जरूरत है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस की उपलब्धता, तकनीकी रखरखाव, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और सेवा की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें. जिससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके. किसी की जान केवल एंबुलेंस की देरी के कारण जोखिम में न पड़े.
समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह उसका रांची से डील होना है. जिनको भी 108 की जरूरत पड़ती है, वो तुरंत कॉल करते हैं तो कॉल रांची जाता है और रांची से कॉल रीडायरेक्ट किया जाता है. कभी-कभी कॉल रिसीव नहीं करते हैं, यहीं सब दिक्कत होती है. समय पर एंबुलेंस या फिर 108 नहीं मिल पाता है. विभाग को बार-बार अवगत कराया गया है: डॉ. राजू कच्छप, सिविल सर्जन
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