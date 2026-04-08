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जंगल में मौत का करंट,जानवरों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

अखबारों की कटिंग से कोर्ट तक पहुंची जंगल की चीख छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका क्रमांक 89/2024 की सुनवाई 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ में हुई. हस्तक्षेपकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की ओर से कोर्ट में समाचार पत्रों की कटिंग पेश की गई, जिसमें करंट से हो रही वन्यजीवों की मौतों की श्रृंखला को सामने रखा गया. कोर्ट ने अपने आदेश में लोमड़ी, भालू, हाथी, हाथी शावकों और तेंदुए की मौत तथा चीते के घायल होने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए मामले को गंभीर माना.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथी, भालू, लोमड़ी और दूसरे वन्यजीवों की दर्दनाक मौतों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. करंट और अवैध तरंगित तारों की वजह से हो रही जंगली जानवरों की मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र तलब किया है. कोर्ट ने जानना चाहा है कि आखिर ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं, जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई और सरकार अब तक क्या कदम उठा रही. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंगलों में मौत का यह करंट सरकारी लापरवाही से दौड़ रहा है?.

सरकार से मांगा जवाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करंट से हो रही जानवरों की मौत

बीते कुछ हफ्तों में सामने आई घटनाएं जंगलों में पसरे खतरे की भयावह तस्वीर पेश करती हैं.

12 मार्च को रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में करंट लगने से दो हाथी शावकों की मौत हो गई.

14 मार्च को सूरजपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में खेत में लगाए गए करंट तार से एक हाथी की जान चली गई.

कोरबा के सकोदा जंगल में 11 केवी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत हो गई.

मैनपाट क्षेत्र में अवैध तरंगित तार से एक युवक और एक लोमड़ी की मौत हुई.

सारंगढ़-भिलाईगढ़ में जंगली सूअर के शिकार के लिए लगाए गए करंट से एक युवक की जान चली गई.

ये घटनाएं सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि जंगलों में बढ़ते अवैध शिकार और प्रशासनिक सुस्ती की खतरनाक तस्वीर हैं.





जिम्मेदार कौन और अब तक क्या किया गया?



हाई कोर्ट ने महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ पूछा है कि ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं, संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी के क्या इंतजाम थे, अवैध करंट तार बिछाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या ठोस योजना तैयार की गई है.कोर्ट का यह रुख साफ संकेत देता है कि अब सिर्फ वन्यजीवों की मौत नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही भी न्यायिक निगरानी में है.



बेजुबान के साथ जा रही इंसान की जान,लेकिन सिस्टम खामोश



सबसे गंभीर पहलू यह है कि इन अवैध करंट तारों की चपेट में सिर्फ वन्यजीव ही नहीं, आम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं. इसके बावजूद जंगल में पर्याप्त गश्त, बिजली लाइनों की निगरानी और अवैध शिकार पर प्रभावी कार्रवाई जैसी व्यवस्थाएं धरातल पर कमजोर नजर आती हैं। वन्यजीव संरक्षण के बड़े-बड़े दावों के बीच यह सवाल अब और तीखा हो गया है कि क्या सरकार की संवेदनशीलता सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है? अगर समय रहते सख्ती होती, तो शायद कई बेजुबान और इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।.



5 मई को अगली सुनवाई, सरकार के जवाब पर टिकी निगाहें



हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2026 को तय की है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब देती है और क्या जंगलों में दौड़ रहे मौत के इस करंट को रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी नीति सामने आती है. फिलहाल, जंगलों की खामोशी और बेजुबानों की मौतें सिस्टम से जवाब मांग रही हैं.जंगलों में करंट से तड़पकर मरते हाथी और दूसरे वन्यजीव सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता की दर्दनाक तस्वीर हैं. अब देखना यह है कि हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार जागती है या फिर अगली सुनवाई से पहले किसी और जंगल से ऐसी ही मौत की खबर आती है.

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