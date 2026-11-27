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दुग्ध संघ अल्मोड़ा की प्रबंध समिति भंग, सीडीओ को सौंपी जिम्मेदारी, जानें कारण

दुग्ध संघ की प्रबंध समिति भंग ( Etv Bharat )

अल्मोड़ा: दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अल्मोड़ा की प्रबंध समिति को अल्पमत में आने के कारण भंग कर दिया गया है. समिति के पुनर्गठन तक संघ के कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अल्मोड़ा को सौंपी गई है. दुग्ध सहकारी समितियों की निदेशक एवं निबंधक इला गिरि ने इस संबंध में आदेश जारी कर सीडीओ को प्रशासक नियुक्त कियाहै.

अल्पमत में आने पर दुग्ध संघ अल्मोड़ा की प्रबंध समिति भंग: जारी आदेश के अनुसार दुग्ध संघ अल्मोड़ा की प्रबंध समिति में कुल नौ निर्वाचित सदस्य थे. इनमें से छह सदस्य विभिन्न वैधानिक एवं उपविधिक कारणों से अनर्ह (अपात्र) पाए गए. इसके चलते समिति में केवल तीन अर्ह सदस्य ही शेष रह गए थे. नियमानुसार कुल निर्वाचित सदस्यों की आधी संख्या से कम अर्ह सदस्य होने पर प्रबंध समिति अल्पमत में मानी जाती है. इनएलिजिबल घोषित किए गए सदस्यों में नीमा देवी (दुधौली), ख्याली दत्त पंत (सिरमोली), सुनीता देवी (चन्द्रकोट), ब्रह्मानंद डालाकोटी (डालाकोट), मोहनी देवी (दुदिला) और चंद्रशेखर जोशी (छतगुल्ला) शामिल हैं.