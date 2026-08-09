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WATCH: लखटकिया कांवड़, देखिए, 2 लाख 70 हजार के नोटों से सजी कांवड़

सहारनपुर की नोटों वाली अनोखी कांवड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रात में भी कांवड़ देखने की होड़: कांवड़ियों का कहना है कि रात के समय भी बड़ी संख्या में लोग कांवड़ को देखने पहुंचते हैं. ऐसे में उन्हें रात में जागकर कांवड़ की निगरानी करनी पड़ती है. इतनी बड़ी मात्रा में नोट लगे होने के कारण सुरक्षा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जा रही है. लाखों रुपये से सजी कांवड़ की सुरक्षा को लेकर सहारनपुर पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है.

10 लोगों की टीम ने मिलकर किया काम: बता दें कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकला करीब 10 कांवड़ियों का दल सहारनपुर के रास्ते हरियाणा के जगाधरी-यमुनानगर की ओर बढ़ रहा है. नोटों से सजी कांवड़ जैसे ही मार्ग से गुजरती है, उसे देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट जाती है. भीड़ बढ़ने के कारण कांवड़ियों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है. कई लोग नोटों को करीब से देखने और उन्हें छूने का प्रयास करते हैं.

50, 100, 200, और 500 के नोटों से सजी कांवड़. (Video Credit; ETV Bharat)

सहारनपुर: सावन की कांवड़ यात्रा में इस बार सहारनपुर से गुजर रही एक कांवड़ अपनी अनोखी सजावट को लेकर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. आमतौर पर फूलों, रंग-बिरंगी झालरों और धार्मिक प्रतीकों से सजी नजर आने वाली कांवड़ इस बार पचास, सौ, दो सौ और पांच सौ के नोटों से सजी हुई है. कांवड़ पर 500 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के नोट लगाए गए हैं. कांवड़ियों के मुताबिक, इस कांवड़ को करीब 2 लाख 70 हजार रुपये के नोटों से सजाया गया है.

नोटों वाली कांवड़ में तिरंगा भी लगाया. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी देहात मयंक पाठक बताते हैं कि यूपी सीमा में प्रवेश करने के बाद कांवड़ के साथ पुलिसकर्मियों की निगरानी लगातार बनी हुई है. जिस थाना क्षेत्र से कांवड़ गुजरती है, उस क्षेत्र की पुलिस उसे अपने इलाके की सीमा तक एस्कॉर्ट करती है. इसके बाद अगले थाना क्षेत्र की पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेती है.

पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में दे रहें साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस तरह थाना क्षेत्र बदलने के साथ कांवड़ के साथ चल रहे पुलिसकर्मी भी बदल जाते हैं. पुलिस की इस व्यवस्था से कांवड़ियों को भी राहत मिल रही है. उनका कहना है कि रास्ते में लगातार पुलिस की मौजूदगी रहने से उन्हें नोटों से सजी कांवड़ को सुरक्षित आगे ले जाने में मदद मिल रही है.

नोटों से सजाई कांवड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

4 साल पहले हुई थी शुरूआत: कांवड़िया मोनू बताते हैं कि नोटों से कांवड़ सजाने की शुरुआत करीब 4 साल पहले की गई थी. पहली बार लगभग 1 लाख रुपये के नोटों से कांवड़ को सजाया गया था. इसके बाद हर साल इसमें नोटों की संख्या और रकम बढ़ती गई. मोनू का कहना है कि अगले साल वह इस कांवड़ को और भव्य रूप देने की तैयारी में हैं. उनकी योजना करीब 5 लाख रुपये की करेंसी से कांवड़ सजाने की है.

नोटों से सजी कांवड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों का सुरक्षा में सहयोग: वहीं इसी दल में शामिल कांवड़िया जगदीप ने भी अपनी कांवड़ को नोटों से सजाया हुआ है. उनकी कांवड़ पर करीब 50 हजार रुपये के नोट लगाये गये हैं. इसे तैयार करने में करीब डेढ़ दिन का समय लगा. करीब 10 कांवड़ियों का यह दल 5 अगस्त को हरिद्वार से रवाना हुआ था. दल का लक्ष्य 9 अगस्त तक जगाधरी-यमुनानगर पहुंचने का है.

उनका कहना है कि यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी लगातार उनके साथ बने हुए हैं. विशेष रूप से रात के समय जब भीड़ बढ़ जाती है, तब पुलिस की मौजूदगी काफी मददगार साबित हो रही है. नोटों से सजी यह कांवड़ फिलहाल सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के सबसे चर्चित आकर्षणों में शामिल हो गई है.

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