दही, कच्चा प्याज, हल्दी आपको बीमारियों से रख सकते हैं दूर, रिसर्च में सामने आयी नई जानकारी

एलएलआर अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एसके गौतम ने कहा कि दही, कच्चा प्याज, हल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां गुड बैक्टीरिया तेजी से बढ़ाती हैं.

Published : January 2, 2026 at 6:00 PM IST

कानपुर: अपने खानपान में रोजाना दही, कच्चा प्याज, हल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि शामिल कर लेने से आप कई बीमारियों से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं. शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएलआर के मेडिसन विभाग में सीनियर डॉक्टर एसके गौतम और उनकी टीम ने जब मरीजों पर शोध किया तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली.

मरीजों में गुड बैक्टीरिया की कमी: मेडिसिन विभाग में कई ऐसे मरीज सामने आ रहे थे, जो आए दिन ही किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते थे. ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया था.

जानकारी देते डॉ. एसके गौतम (Video Credit: ETV Bharat)

जब डॉक्टर्स ने इनसे जानकारी मांगी, तो पता लगा एंटीबायटिक दवाओं के अधिक सेवन और खाद्य पदार्थों में गुड बैक्टीरिया की कमी से मरीजों को दिक्कतें हुईं.

इन चीजों को खाने से जल्द ठीक हुई तबीयत: जैसे ही मरीजों ने कुछ जरूरी दवाओं के साथ दही, कच्चा प्याज, हल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन कराया, तो मरीजों के शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ गए और उनकी तबियत ठीक हो गई. एलएलआर अस्पताल में वरिष्ठ डॉ. एसके गौतम ने बताया, किसी भी व्यक्ति के शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं. इन्हें गुड और बैड बैक्टीरिया कहा जाता है. अगर बैड बैक्टीरिया की संख्या अधिक होगी और गुड बैक्टीरिया खत्म होंगे तो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाएगा.

छह माह में 100 से अधिक मरीजों पर हुई स्टडी: डॉ. एसके गौतम ने बताया कि 100 से अधिक मरीजों को देखने में पता लगा कि इनके शरीर में गुड बैक्टीरिया की बहुत कमी थी. गुड बैक्टीरिया न होने से मेटाबॉल्जिम डिसीज- ब्लडप्रेशर, डायबिटीज, कब्ज भी दिक्कतें देता है. पर, जब मरीजों ने शरीर में गट माइक्रोबायोटा (गुड बैक्टीरिया का प्रकार) की संख्या बढ़ा ली, तो उन्हें आराम मिला. डॉ. एसके गौतम ने कहा दो प्रकार से हम गुड बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं. पहला प्राकृतिक रूप से जरूरी खाद्य पदार्थों का सेवन करके और दूसरा प्रो-बायोटिक दवाओं को लेकर.

