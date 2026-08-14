ETV Bharat / state

Explainer : महिला जनप्रतिनिधियों के परिवार राज पर रोक, फैसले का क्या होगा असर, मजबूत होंगी महिलाएं या बढ़ेंगी मुश्किल

रायपुर नगर निगम में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी सरकार के फैसले की चर्चा के बीच रायपुर नगर निगम की तस्वीर भी काफी दिलचस्प है. रायपुर नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं और वर्तमान परिषद में 26 महिला पार्षद हैं.इनमें 20 बीजेपी, 5 कांग्रेस 1 निर्दलीय महिला पार्षद शामिल हैं. यानी रायपुर नगर निगम में महिला प्रतिनिधित्व केवल विपक्ष या सत्तापक्ष की सीमित भूमिका तक नहीं है, बल्कि महिलाएं निगम की राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभा रही हैं.

राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम, 2022 में संशोधन किया है.संशोधित प्रावधान में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनके प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नामित किए जाने पर स्पष्ट रोक लगाई गई है.महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ सरकार की घोषणा नहीं है.राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह प्रावधान प्रभावी हो चुका है.इसका दायरा भी किसी एक नगर निगम या नगर पालिका तक सीमित नहीं है.प्रदेश के सभी संबंधित नगरीय निकायों में अब इसी संशोधित व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि या समन्वयक के नामांकन का प्रावधान लागू होगा.

क्या खत्म होगा पति राज ? महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य के कामकाज संभालने की चर्चा देशभर की स्थानीय राजनीति में अक्सर होती रही है.कई जगहों पर सरपंच पति जैसे शब्द राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं.नगरीय निकायों में भी ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनका पति या परिवार का कोई दूसरा सदस्य अधिकारियों और जनता के बीच सक्रिय नजर आता है.छत्तीसगढ़ सरकार के नए नियम के बाद अब ऐसी व्यवस्था पर सीधी रोक होगी.नए प्रावधान के तहत निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या अन्य निकट पारिवारिक सदस्य अथवा नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक के रूप में नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.यानी महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों और पद का इस्तेमाल उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के जरिए नहीं किया जा सकेगा.

महिला जनप्रतिनिधियों के परिवार राज पर रोक छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.अब नगर निगम, नगर पालिका और अन्य नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति, बेटे-बेटी, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि या समन्वयक के तौर पर नामित या नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे. राज्य शासन ने संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नया प्रावधान प्रदेश के सभी संबंधित नगरीय निकायों में प्रभावी हो गया है.सरकार के इस फैसले का मूल उद्देश्य साफ है—जिस महिला को जनता ने चुनकर भेजा है, उसके पद और अधिकार का इस्तेमाल उसी के माध्यम से हो.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति और करीबी रिश्तेदारों के प्रतिनिधि या समन्वयक बनने पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले को महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर बहस भी तेज हो गई है. सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले से महिला जनप्रतिनिधियों को अपने फैसले खुद लेने की ताकत मिलेगी, या फिर जमीनी राजनीति में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या परिवार के प्रभाव पर रोक से महिलाओं का राजनीतिक कद मजबूत होगा, या प्रशासनिक और राजनीतिक कामकाज में उन्हें नए दबावों का सामना करना पड़ेगा.

वार्ड क्रमांक 46 – सिविल लाइंस वार्ड – संजना हियाल (MIC)

वार्ड क्रमांक 49 – रानी दुर्गावती वार्ड – डॉ. अनामिका सिंह (MIC)

वार्ड क्रमांक 50 – पं. विद्याचरण शुक्ल वार्ड – गायत्री नौरंगे (पिंकी)

वार्ड क्रमांक 54 – कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड – सुषमा तिलक साहू

वार्ड क्रमांक 58 – श. पंकज विक्रम वार्ड – स्वप्निल मिश्रा

वार्ड क्रमांक 59 – मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड – अंजली गोलछा जैन

वार्ड क्रमांक 67 – भक्तमाता कर्मा वार्ड – ममता सोनू तिवारी

वार्ड क्रमांक 68 – डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड – दुर्गा यादराम साहू

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

वार्ड क्रमांक 23 – श. मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड – रोनीता प्रकाश जगत

वार्ड क्रमांक 24 – सर वल्लभ भाई पटेल वार्ड – दीप मनी राम साहू

वार्ड क्रमांक 45 – मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड – अर्जुमन शेख

वार्ड क्रमांक 51 – लाल बहादुर शास्त्री वार्ड – रेणु जयंत साहू

वार्ड क्रमांक 65 – महामाया मंदिर वार्ड – जयश्री नायक

निर्दलीय (Independent)

वार्ड क्रमांक 08 – महात्मा गांधी वार्ड – सावित्री धीवर

महिला पार्षदों की कुल संख्या एवं दलवार विवरण

क्र. राजनीतिक दल पार्षदों की संख्या 1 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 20 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) 05 3 निर्दलीय 01

कुल महिला पार्षद: 26

रायपुर नगर निगम की कमान भी महिला के हाथ



रायपुर नगर निगम की बात करें तो यहां महापौर महिला हैं. भाजपा की मीनल चौबे निगम सरकार चला रही हैं. मीनल चौबे ने अब तक अपने कार्यकाल में वार्डों का दौरा, जनता से संवाद और अधिकारियों को त्वरित दिशा निर्देश देने का काम किया है.

MIC में भी महिलाओं का दबदबा



रायपुर नगर निगम की 14 सदस्यीय मेयर-इन-काउंसिल यानी MIC में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है. कुल 14 सदस्यों में 5 महिला और 9 पुरुष सदस्य हैं.महिला MIC सदस्यों के पास महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है.



महिला MIC सदस्यों की जिम्मेदारी



1-डॉ. अनामिका सिंह — सामान्य प्रशासन

2-गायत्री सुनील चंद्राकर — लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

3-सुमन अशोक पांडे — विद्युत एवं अभियांत्रिकी

4-सरिता आकाश दुबे — महिला एवं बाल विकास

5-संजना हियाल — अनुसूचित जाति एवं जनजाति



यानी रायपुर नगर निगम में महिलाएं पार्षद से लेकर MIC सदस्य और महापौर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं।यही वजह है कि सरकार के नए फैसले को लेकर बहस सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी चर्चा का विषय बन गया है।





कांग्रेस ने सरकार को घेरा



सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं.अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक प्रीति उपाध्याय शुक्ला का कहना है कि सरकार ने नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाई है, लेकिन सवाल यह है कि यह व्यवस्था केवल नगरीय निकायों की महिलाओं तक ही सीमित क्यों है.कांग्रेस का तर्क है कि पंचायतों में भी सरपंच पति जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है. इसके अलावा विधायक और सांसद के पति या परिवार के दूसरे सदस्यों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं.

अगर रिश्तेदारों को प्रतिनिधि बनाने पर रोक लगानी है तो इसे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तौर पर लागू किया जाना चाहिए.सरकार ने केवल नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों को इसके दायरे में रखकर एक प्रतीकात्मक कदम उठाया है.अगर उद्देश्य परिवारवाद या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप पर रोक लगाना है, तो फिर यही व्यवस्था पुरुष जनप्रतिनिधियों पर भी लागू क्यों नहीं की गई- प्रीति उपाध्याय शुक्ला, राष्ट्रीय समन्वयक कांग्रेस

भाजपा ने कहा, महिलाएं खुद सक्षम



वहीं भाजपा इस फैसले को लेकर अलग नजरिया रखती है.रायपुर नगर निगम की भाजपा पार्षद और MIC सदस्य गायत्री सुनील चंद्राकर का कहना है कि आज महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को खुद निभाने में सक्षम हैं.उनके मुताबिक महिला जनप्रतिनिधियों को पति, पिता या पुत्र को प्रतिनिधि नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है.

महिला जनप्रतिनिधि अपने विवेक से निर्णय ले रही हैं और अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं.व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर किसी महिला को अपने पति या परिवार के सहयोग की जरूरत हो सकती है. सहयोग लेना और किसी दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर काम करने देना दोनों अलग बातें हैं-गायत्री सुनील चंद्राकर, बीजेपी पार्षद





महिलाओं को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम



कांग्रेस के इस सवाल पर कि यह रोक केवल महिला पार्षदों पर ही क्यों, विधायक और सांसदों पर क्यों नहीं, गायत्री सुनील चंद्राकर ने इसे कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश बताया.उनका कहना है कि आज महिलाएं सशक्त हैं और अपना निर्णय खुद लेने की क्षमता रखती हैं.यानी भाजपा का संदेश साफ है कि सरकार का फैसला महिलाओं को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदारी देने के लिए है.



एक्सपर्ट की नजर में फैसला



राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम मानते हैं.उनके मुताबिक इसे दो तरीके से देखा जा सकता है.पहला, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है. स्थानीय निकायों में महिलाओं को बड़ी संख्या में आरक्षण मिल रहा है और अब उनके राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल भी उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए.

दूसरा, अगर जनता ने किसी महिला को चुनकर भेजा है, तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर उसके पति, पुत्र या दूसरे रिश्तेदार का काम करना महिला के वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है.उचित शर्मा के मुताबिक पहले कई जगह ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनका पति या कोई रिश्तेदार नगरीय निकाय में सक्रिय भूमिका निभाता था.





फैसला सकारात्मक, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियां भी



वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा यह भी मानते हैं कि फैसले के बाद कुछ व्यावहारिक परेशानियां सामने आ सकती हैं.कई महिला जनप्रतिनिधियां पहली बार राजनीति में आई हैं. स्थानीय प्रशासन की जटिलताओं, सरकारी प्रक्रियाओं और राजनीतिक समीकरणों को समझने में उन्हें समय लग सकता है. ऐसे में परिवार या अनुभवी लोगों का सहयोग पूरी तरह खत्म होना व्यावहारिक चुनौती पैदा कर सकता है.लेकिन उनका मानना है कि अगर महिलाओं को वास्तव में राजनीतिक रूप से सशक्त करना है, तो उन्हें खुद निर्णय लेने का अवसर भी देना होगा.यही लोकतंत्र में उनकी सीधी भागीदारी का मूल उद्देश्य है.



असली सवाल—सशक्तिकरण या सियासी रणनीति



अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार ने नियम क्यों बदला। बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा।एक तरफ भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व को मजबूत करने वाला फैसला बता रही है.दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चयनात्मक कार्रवाई बताते हुए सरकार से पूछ रही है कि अगर परिवार के राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक जरूरी है तो फिर यह व्यवस्था सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर समान रूप से क्यों लागू नहीं की गई.यानी एक ही फैसले की दो राजनीतिक व्याख्याएं सामने हैं. भाजपा के लिए यह महिला नेतृत्व को मजबूत करने का संदेश है।कांग्रेस के लिए यह सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाने का मुद्दा है.







क्या कहती है रायपुर की तस्वीर



अगर रायपुर नगर निगम की मौजूदा तस्वीर देखें तो यहां महिलाओं की राजनीतिक मौजूदगी मजबूत दिखाई देती है.26 महिला पार्षद परिषद का हिस्सा हैं।महापौर की कुर्सी पर महिला बैठी हैं.14 सदस्यीय MIC में 5 महिला सदस्य महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही हैं.ऐसे में सरकार का नया फैसला रायपुर जैसे बड़े नगर निगमों में महिला जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सीधे असर डाल सकता है.अब महिला पार्षदों को अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल खुद करना होगा और उनके स्थान पर परिवार के किसी सदस्य के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर काम करने की गुंजाइश खत्म होगी.





लेकिन कितनी बदलेगी जमीनी हकीकत



कानून और नियम बदलना एक बात है और जमीनी राजनीति बदलना दूसरी.सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रतिनिधि या समन्वयक बनने पर रोक लगाने से परिवार का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा.क्या परिवार के सदस्य अनौपचारिक रूप से महिला जनप्रतिनिधियों के फैसलों को प्रभावित नहीं करेंगे.क्या राजनीतिक दल और प्रशासन महिला जनप्रतिनिधियों को निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देंगे.और सबसे अहम क्या महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित और सक्षम बनाने के लिए सरकार समानांतर व्यवस्था भी तैयार करेगी.इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस फैसले की वास्तविक सफलता तय करेंगे.



महिला नेतृत्व की अगली परीक्षा



छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है.आरक्षण ने उन्हें चुनावी राजनीति में बड़ी संख्या में आने का अवसर दिया है.अब चुनौती यह है कि प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर उन्हें वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति मिले.सरकार का नया नियम इसी दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।लेकिन इस कदम की सफलता तभी मानी जाएगी जब महिला जनप्रतिनिधियां केवल कागजों पर निर्वाचित प्रतिनिधि न रहें, बल्कि बैठकों से लेकर नीतिगत फैसलों और जनता की समस्याओं के समाधान तक हर स्तर पर खुद सक्रिय भूमिका निभाएं.

क्या है सियासत का संदेश



सरकार के फैसले से एक राजनीतिक संदेश जरूर गया है.महिला के नाम पर पुरुष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अब संस्थागत रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा.लेकिन विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर मकसद परिवारवाद और भाई-भतीजावाद पर रोक लगाना है तो इसका दायरा व्यापक क्यों नहीं रखा गया.यही सवाल आने वाले दिनों में विधानसभा से लेकर नगरीय राजनीति तक बहस का विषय बन सकता है.

तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है.इसके जरिए सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस महिला को जनता ने चुना है, फैसले भी वही ले. लेकिन विपक्ष इसे चयनात्मक फैसला बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि ऐसी व्यवस्था सभी जनप्रतिनिधियों पर समान रूप से क्यों लागू नहीं की गई. रायपुर नगर निगम की तस्वीर बताती है कि महिलाएं पहले ही स्थानीय राजनीति में मजबूत स्थिति में हैं.महापौर की कुर्सी से लेकर पार्षद और MIC सदस्य तक उनकी प्रभावी मौजूदगी है.





अब देखना यही होगा कि सरकार का यह फैसला इन महिलाओं को और मजबूत बनाता है या फिर जमीनी राजनीति में उनके सामने नई व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी करता है. क्योंकि सवाल सिर्फ परिवार राज रोकने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इसके बाद महिला जनप्रतिनिधियों को वास्तव में अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी मिलेगी. सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का कदम बता रही है, कांग्रेस इसे सियासी चयनात्मकता बता रही है और राजनीतिक विश्लेषक इसे लोकतंत्र में महिलाओं की सीधी भागीदारी मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं.अब इस फैसले का असली असर आने वाले दिनों में नगरीय निकायों की जमीन पर दिखाई देगा.

राष्ट्र के प्रति प्रेम और तिरंगे के प्रति सामान की भावना से अंबिकापुर में निकली तिरंगा यात्रा

1857 की क्रांति का असर : क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को दी गई सार्वजनिक फांसी, वीर हनुमान सिंह ने लिया था बदला

कोरबा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, सीतामणी से शुरू होकर घंटा घर पर समापन