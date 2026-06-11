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13 बार जेल गया फिर भी नहीं सुधरा, तीन राज्यों की पुलिस है इस शख्स से परेशान, रांची में ऐसे हुई गिरफ्तारी

रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )