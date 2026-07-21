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नोएडा में एंबुलेंस से गांजे की तस्करी करने वाला शातिर तस्कर गिरफ्तार, 64 किलो गांजा बरामद

गिरफ्तार आरोपी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों तक भी गांजे की सप्लाई करता था.

नोएडा में एंबुलेंस से गांजे की तस्करी करने वाला शातिर तस्कर गिरफ्तार
नोएडा में एंबुलेंस से गांजे की तस्करी करने वाला शातिर तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-1 पुलिस ने एंबुलेंस की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करता था. पुलिस ने उसके कब्जे से 64 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. वहीं, तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मारुति इको एंबुलेंस भी बरामद की गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि मंगलवार को गोपनीय सूचना के आधार पर झुंडपुरा बॉर्डर के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध एंबुलेंस को रोका गया. तलाशी लेने पर उसमें 64 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपए है. मौके से चालक ओमवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी आगरा जिले के अछनेरा थाना क्षेत्र के ग्राम नागर का रहने वाला है.

पुलिस पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह उड़ीसा से विशेष किस्म का गांजा खरीदकर एंबुलेंस के जरिए दिल्ली लाता था. एंबुलेंस होने के कारण टोल प्लाजा और रास्ते में पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन को सामान्य तौर पर नहीं रोका जाता था. इसी का फायदा उठाकर वह बड़ी मात्रा में गांजा एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाता था. दिल्ली पहुंचने के बाद वह गांजे को छोटे-छोटे पैकेट में तैयार कर विभिन्न इलाकों में सप्लाई करता था. इससे होने वाले मुनाफे से वह अपने शौक पूरे करता था.

एंबुलेंस से गांजे की तस्करी करने वाला शातिर तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

रिमांड पर आरोपी को लेने की तैयारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ थाना फेस-1 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. बरामद एंबुलेंस को भी कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि पूछताछ में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अन्य अहम सुराग मिल सकते हैं. जल्द ही आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

छात्रों तक भी पहुंच रही थी गांजे की खेप

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी केवल नियमित नशा करने वालों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों तक भी गांजे की सप्लाई करता था. पूछताछ में पता चला कि वह दिल्ली और नोएडा के आसपास छोटे-छोटे पैकेट बनाकर स्थानीय सप्लायरों के माध्यम से गांजा पहुंचाता था. छात्रों में इसकी मांग अधिक होने के कारण उन्हें आसानी से नशा उपलब्ध कराया जाता था. पुलिस अब उन स्थानीय तस्करों और युवकों की पहचान कर रही है, जो आरोपी से गांजा लेकर आगे सप्लाई करते थे.

पांच से अधिक लोगों का नेटवर्क

पुलिस को आशंका है कि गांजा तस्करी का यह नेटवर्क एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. शुरुआती जांच में गिरोह से पांच से अधिक लोगों के जुड़े होने के संकेत मिले हैं. आरोपी के उड़ीसा के सप्लायरों के अलावा नोएडा और दिल्ली के स्थानीय तस्करों से भी संपर्क होने की जानकारी मिली है. पुलिस मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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