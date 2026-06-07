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बंद मकानों को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश; भारी मात्रा में आभूषण बरामद, 5 गिरफ्तार

पकड़े गए इस गिरोह के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के सोने-चांदी के कीमती आभूषण बरामद किए हैं.

शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार
शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 3:41 PM IST

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कानपुर: कल्याणपुर और रावतपुर थाना क्षेत्रों में बंद पड़े मकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. जबकि तीन बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है. पकड़े गए इस गिरोह के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के सोने-चांदी के कीमती आभूषण बरामद किए हैं.

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सुबह हुई घेराबंदी: कल्याणपुर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया था, जिसके लिए कुल 6 विशेष टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने इलाके में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और सर्विलांस व मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्धों की पहचान की. इसके बाद शनिवार की सुबह करीब 6 बजे पुलिस ने एल्डिको सोसाइटी के पीछे जवाहरपुरम जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी करके पांचों अभियुक्तों को दबोच लिया.

गिरफ्तार वयस्कों की पहचान विमल गौतम (45) और संतोष कुमार (45 पेशे से राजमिस्त्री) के रूप में हुई है, जो भीमनगर, मसनवानपुर के निवासी हैं. इनके साथ 3 बाल अपचारियों को भी हिरासत में लिया गया है.

दिन में रेकी और रात को छत के रास्ते चोरी की कार्यप्रणाली: पुलिस पूछताछ में इस गिरोह की कार्यप्रणाली का बड़ा खुलासा हुआ है. बाल अपचारी दिन के समय घूम-घूम कर बंद मकानों की रेकी करते थे और रात होते ही ये लोग मुख्य रूप से ऐसे बंद घरों को निशाना बनाते थे. जहां छत के रास्ते अंदर जाने का मार्ग खुला हो. ये पहले छत पर चढ़ते थे और फिर जीने के रास्ते जहां ताला न लगा हो या दरवाजा जर्जर हो घर के अंदर दाखिल होकर अलमारी का लॉकर तोड़कर जेवरात उड़ा देते थे.

आरोपियों ने स्वीकार किया है कि लगभग 20 दिन पहले उन्होंने मसनवानपुर (थानाक्षेत्र रावतपुर) और लगभग 10 दिन पहले सराय चौराहा/आवास विकास क्षेत्र के शराब के ठेके के पास थाना कल्याणपुर में दो बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था. इसके अलावा 28 मई की रात को भी कल्याणपुर में हरी यादव नामक व्यक्ति के घर में घुसकर आभूषण चोरी किए थे.

चोरी का माल खपाने का सुनियोजित नेटवर्क: गिरोह के भीतर चोरी का माल खपाने का एक बेहद सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा था. बाल अपचारियों में से एक का पिता विमल गौतम है, जिसे बच्चे चोरी के जेवरात लाकर सौंपते थे. इसके बाद राजमिस्त्री का काम करने वाला संतोष कुमार उन आभूषणों का वजन करता था. ये दोनों मिलकर इस चोरी के माल को मसनवानपुर के ही रहने वाले अपने एक पड़ोसी अली नाम के शख्स के जरिए बाजार के सुनारों को बेचने का प्रयास करते थे और उससे अवैध धन कमाते थे.

बरामद सोने-चांदी के आभूषणों का विवरण: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जो भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए हैं. उनमें 19.310 ग्राम वजन की दो सोने की चूड़ी, 9.420 ग्राम का एक गले का हार, 2.010 ग्राम की एक पुरुष अंगूठी, 1.000 ग्राम की एक महिला अंगूठी, 2.5 ग्राम की एक सोने की चेन, 5.430 ग्राम की एक और सोने की चूड़ी, 1.730 ग्राम की एक अन्य महिला अंगूठी, 770 ग्राम का हाथ सोना, 300 ग्राम का ओम सोना, 1.710 ग्राम की पुरुष अंगूठी, 0.480 ग्राम की बच्चे की अंगूठी और 0.820 ग्राम वजन की दो सोने की नथ शामिल हैं.

वहीं चांदी के आभूषणों में 21.620 ग्राम के बच्चों के चार खड़ाऊ, 2.250 ग्राम की दो बिछिया जोड़ी, 5.670 ग्राम के दो चांदी के अंगूठे, 26.000 ग्राम की एक चांदी की पायल, 44.000 ग्राम के दो चांदी के खड़ाऊ, 13.600 ग्राम की छह बिछिया व एक कटोरी, 24.810 ग्राम की एक चांदी की चम्मच, 6.360 ग्राम के दो चांदी के खड़ाऊ, 44.180 ग्राम की दो पायल जोड़ी, 9.270 ग्राम की 6 अदद बिछिया और 1.220 ग्राम का एक चांदी का हाथ बरामद हुआ है.

डीसीपी पश्चिम ने मामले का किया खुलासा: डीसीपी पश्चिम एस. एम. कासिम आबिदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो लड़के चोरी करते दिखे थे. वे दोनों बाल अपचारी हैं और बेहद शातिर हैं, जो पहले भी काकादेव थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं.

उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने काफी आभूषण बरामद कर लिए हैं, जो आभूषण अभी बाजार में बेच नहीं पाए थे. पूछताछ में पता चला है कि कुछ जेवरात अली को बेचने के लिए दिए गए थे, जो फिलहाल फरार है.

डीसीपी के मुताबिक, अली ही सुनारों के सीधे संपर्क में रहता था. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जिसके बाद इस नेटवर्क से जुड़े सुनारों का पर्दाफाश होगा. फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है. जबकि बाल अपचारियों पर विधिक नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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