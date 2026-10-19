कानपुर में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शातिर बदमाश मुठभेड़ में ज़ख्मी
कानपुर में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है. इलाज चल रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 1:41 PM IST
कानपुर : कानपुर जिले के घाटमपुर इलाके में रविवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जेल से छूटकर आए एक शातिर बदमाश ने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की ज़वाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. हालांकि, उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज़ चल रहा है.
नीबिया गांव के पास हुई मुठभेड़
पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से घाटमपुर सर्किल में ट्रांसफार्मर से सामान चोरी होने और बिजली के तार काटे जाने की कई घटनाएं सामने आ रही थीं. इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र में चेकिंग और रात्रि गश्त बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए थे.
रविवार देर रात पुलिस टीम ग्राम नीबिया के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान नीबिया की तरफ से एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया.
पुलिस ने जब वाहन को रोकने का इशारा किया, तो उसमें सवार दोनों बदमाशों ने रुकने के बजाय गाड़ी छोड़ दी और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे.
आत्मरक्षा में पुलिस ने की ज़वाबी कार्रवाई
बदमाशों द्वारा अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने पर पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वह जमीन पर गिर गया.
पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया. घायल बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.
10 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज, हाल ही में छूटा था जेल से
पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान पवन पुत्र राम सजीवन के रूप में हुई है. जांच में सामने आया है कि पवन एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ लूट, डकैती, चोरी और बिजली के तार चोरी करने जैसे करीब 10 गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं.
पवन हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था और बाहर आते ही फिर से अपने साथियों के साथ वारदातों को अंजाम देने लगा था.
फरार साथी की तलाश में जुटी तीन टीमें, पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि, घायल आरोपी को मानवाधिकार नियमों का पालन करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.
फरार हुए दूसरे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं. इसके साथ ही इस सराहनीय और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.
पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की संलिप्तता और अन्य चोरी की वारदातों के बारे में भी गहनता से छानबीन कर रही है.