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कानपुर में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शातिर बदमाश मुठभेड़ में ज़ख्मी

कानपुर में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शातिर बदमाश मुठभेड़ में ज़ख्मी. ( ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर जिले के घाटमपुर इलाके में रविवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जेल से छूटकर आए एक शातिर बदमाश ने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की ज़वाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. हालांकि, उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज़ चल रहा है.

नीबिया गांव के पास हुई मुठभेड़

पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से घाटमपुर सर्किल में ट्रांसफार्मर से सामान चोरी होने और बिजली के तार काटे जाने की कई घटनाएं सामने आ रही थीं. इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र में चेकिंग और रात्रि गश्त बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए थे. रविवार देर रात पुलिस टीम ग्राम नीबिया के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान नीबिया की तरफ से एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने जब वाहन को रोकने का इशारा किया, तो उसमें सवार दोनों बदमाशों ने रुकने के बजाय गाड़ी छोड़ दी और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे. आत्मरक्षा में पुलिस ने की ज़वाबी कार्रवाई बदमाशों द्वारा अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने पर पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वह जमीन पर गिर गया. पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया. घायल बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.