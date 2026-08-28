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भुतही नदी में अचानक आई बाढ़ में बही पुलिया, गया के दर्जनभर गांवों का कटा संपर्क

मुख्य लाइफ लाइन है यह पुलिया : ग्रामीणों के अनुसार यह पुलिया दर्जन भर गांवों का मुख्य लाइफ लाइन है. जैसे ही पुलिया बहता है, पूरी तरह से मझौली पंचायत के कई गांव और आसपास के इलाके कट जाते हैं. इसमें करीब एक दर्जन भर गांव आते है, जो कि प्रभावित होते हैं. यह पुलिया मझौली पंचायत के जीवातरी गांव के पास बना है. बताया जाता है कि सिमेंटेड पाइप के सहारे इस पुलिया को बनाया गया था. बाढ़ के पानी के साथ यह क्षतिग्रस्त होकर बह गयी.

पुलिया टूटी तो थमी जिंदगी : भुतही नदी पर बने पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद कई गांवों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है. ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हुआ है. इससे सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, स्कूलों बच्चों, मरीज और रोजमर्रा के काम से बाहर जाने-आने जाने वाले ग्रामीणों को हो रही है. स्थिति यह है, कि मरीजों को अस्पताल पहुंचना भी चुनौती है.

गया : झारखंड में मूसलाधार बारिश का असर बिहार के गया जिले में भी दिख रहा है. झारखंड में मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ के पानी के साथ इसके सीमावर्ती गया जिले के इमामगंज प्रखंड के मंझौली पंचायत अंतर्गत भुतही नदी पर बनी पुलिया बह गयी. इससे हजारों लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रखंड मुख्यालय से इस गांव का ही नहीं, बल्कि करीब दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट सा गया है. जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं.

चौथी बार टूटी है पुलिया : ग्रामीणों के अनुसार चौथी बार यह पुलिया क्षतिग्रस्त होकर बही है. जैसे ही पुलिया बहती है, वैसे ही मुख्य सड़क से हम लोगों के गांवों का संपर्क कट जाता है. कई तरह की परेशानियों का सामना करना हम ग्रामीणों को करना पड़ता है. वहीं, इस मामले को लेकर इमामगंज बीडीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दे दी गई है.

नदी की धारा में साइकिल से पार करते बुजुर्ग (ETV Bharat)

''इमामगंज में जो पुलिया का मामला है, उसे ग्रामीणों ने बनाया था. पिछली बार वह बहा था, तो सरकारी स्तर से उसकी मरम्मती करवाई गई थी. एक बार फिर पुलिया टूटी है तो उसकी वैकल्पिक तौर पर मरम्मती ही फिलहाल कराई जाएगी. अब इसे स्थाई तौर पर बनाना है, तो इसका टेंडर निकाला जाएगा. पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी गई है.''- संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इमामगंज.

सरकारी व्यवस्था की खुली पोल : वहीं, पुलिया के बहने के साथ ही सरकारी व्यवस्था की पोल खुली है. ग्रामीणों का कहना कि पिछली दफा ही यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है. किंतु सरकारी राशि को खर्च कर सरकारी अधिकारी इसकी मरम्मती करवा देते हैं. इसका स्थाई समाधान नहीं ढूंढते, जिसके कारण हमेशा यह स्थिति बनी रहती है, जिससे हजारों की आबादी अब एक बार फिर से पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से संकट और मुश्किल में है.

तेज धार में कटा रास्ता (ETV Bharat)

''एक बार फिर से पुलिया झारखंड से आई बाढ़ के साथ बह गयी. यह चौथी बार क्षतिग्रस्त हुई है. इससे कई गांव का संपर्क टूट गया है. बच्चों का पढ़ाई -लिखाई बाधित हो गया है. मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, कि क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है. यह पुलिया कई गांवों को जोड़ती है. सरकार से निवेदन करता हूं कि बड़ा सा पुल बनाकर लोगों का आवागमन को चालू किया जाए. स्थाई समाधान निकाला जाए.''- मोहम्मद मुर्शीद आलम, ग्रामीण

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