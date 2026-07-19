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पहली बारिश में टूटा पुलिया, सूरजपुर के गोबरी नदी पर हुआ था निर्माण

पुलिया के टूटने से दर्जनों गांव के लोगों का आने जाने का संपर्क मार्ग टूट गया.

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पहली बारिश में टूटा पुलिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 12:07 PM IST

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सूरजपुर: सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दरअसल, गोबरी नदी पर लाखों की लागत से बनाया गया अस्थायी रपटा पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया. हैरानी की बात यह है कि इस रपटा का निर्माण महज 1 महीने पहले ही पूरा हुआ है. पुल के क्षतिग्रस्त होने से डबरीपारा, बासापारा, शिवप्रसाद नगर समेत दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हो गया है. ग्रामीण अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने लगे हैं.

गोबरी नदी पर बना पुलिया टूटा

पूर्व में गोबरी नदी पर बना पुराना पुल ढह गया था. इसके बाद लोगों की आवाजाही बहाल करने के लिए लाखों रुपये की लागत से अस्थायी रपटा पुल का निर्माण कराया गया. लेकिन इस वर्ष मानसून की पहली तेज बारिश ने ही निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी. पुल के कई हिस्सों में क्षति पहुंचने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पहली बारिश में टूटा पुलिया (ETV Bharat)

पुलिया के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया. जिसका नतीजा है कि पुल पहली ही बारिश में टूट गया. करीब दर्जन भर गांव पुट टूटने से प्रभावित हुए हैं: दीपक, स्थानीय ग्रामीण

गांव वाले कार्रवाई की कर रहे मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया गया होता तो पुल इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होता. अब स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने पुल की तत्काल मरम्मत कराने और पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो.

फिलहाल पुल क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि आखिर कब तक इस पुल की मरम्मत कर यातायात सुचारु किया जाएगा और निर्माण कार्य में हुई कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.

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