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पहली बारिश में टूटा पुलिया, सूरजपुर के गोबरी नदी पर हुआ था निर्माण

सूरजपुर: सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दरअसल, गोबरी नदी पर लाखों की लागत से बनाया गया अस्थायी रपटा पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया. हैरानी की बात यह है कि इस रपटा का निर्माण महज 1 महीने पहले ही पूरा हुआ है. पुल के क्षतिग्रस्त होने से डबरीपारा, बासापारा, शिवप्रसाद नगर समेत दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हो गया है. ग्रामीण अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने लगे हैं.

गोबरी नदी पर बना पुलिया टूटा

पूर्व में गोबरी नदी पर बना पुराना पुल ढह गया था. इसके बाद लोगों की आवाजाही बहाल करने के लिए लाखों रुपये की लागत से अस्थायी रपटा पुल का निर्माण कराया गया. लेकिन इस वर्ष मानसून की पहली तेज बारिश ने ही निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी. पुल के कई हिस्सों में क्षति पहुंचने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.