आदिवासियों के संस्कृति और संघर्ष की गाथा कहता संग्रहालय, जानिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक की खासियत

आदिवासी समाज में चाहे पहली फसल आने की बात हो या फिर अपने मनोरंजन की बात हो इन तमाम चीजों को वो कैसे करते थे उसे हमने पहली गैलरी में रखा है. इस गैलरी में बस्तर अंचल में आदिवासी परंपरा का गोटुल और सरगुजा आंचल में सरगुजा कल को रखा गया है. आदिवासियों का जनजीवन प्रकृति के साथ जुड़ा रहा है, इस बात को गैलरी में दर्शाया गया है. पहली गैलरी आदिवासी संस्कृति के उस धरोहर के रूप में रखी गई है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के आने के पहले की तस्वीर है- अनिल वेरुलकर, उपनिदेशक, कला संस्कृति विभाग

आदिवासियों की संस्कृति और वेशभूषा को बताना है लक्ष्य : कला संस्कृति विभाग के उप निदेशक अनिल वेरुलकर ने बताया कि हर गैलरी में जनजातीय कला, संस्कृति और उनके वीरता कौशल को दिखाया गया है.पहले गैलरी में हम लोगों ने आदिवासी संस्कृति उनकी वेशभूषा उनके जीवन यापन उनके खान-पान को हम लोगों ने रखा है. अंग्रेजी हुकूमत के आने के पहले जनजातीय समुदाय किस तरह से रहता था,उसे इस गैलरी में रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आदिवासी संस्कृति को लोगों को बताना है. आदिवासियों का सामाजिक जीवन,धार्मिक जीवन कैसा रहा है ऐसी कई तरह की चीजों को बताया गया है.

वीरता को प्रदर्शित करती 16 गैलरियां : ईटीवी भारत ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में जिन विभूतियों और कालखंड के रखा गया है उसकी जानकारी ली. कला संस्कृति विभाग के उप निदेशक अनिल बिरुलकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी सौगात है.छत्तीसगढ़ के जिन विभूतियों ने अपनी माटी के लिए बलिदान दिया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है. इस संग्रहालय में कुल 16 गैलरी हैं. 12 गैलरियों में जनजातीय क्रांति और 2 गैलरी में गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन को दर्शाया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की धरोहर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय छत्तीसगढ़ के वीर नायकों के वीरता की गाथा सुना रहा है. ये वो वीर हैं जिन्होंने अपने राज्य, संस्कृति और परम्परा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जनता को समर्पित कर दिया. इस संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलनों को दर्शाया गया है.

1. हलबा विद्रोह (1774-1779) : यह भारत का पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है. बस्तर क्षेत्र में राजगद्दी विवाद और अकाल की स्थिति से उत्पन्न यह संघर्ष हलबा जनजाति ने चलाया था. अंग्रेजों, मराठों और दरियाव देव के संयुक्त दमन से विद्रोह कुचल दिया गया. इसने स्वतंत्रता चेतना जगाने का किया था.

2. सरगुजा विद्रोह (1792): राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में सरगुजा रियासत के लोगों ने अंग्रेजों और रक्सेल राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष किया. 1857 की क्रांति में भी यहां के कोल और अन्य जनजातियों ने पुनः अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए. यह विद्रोह स्थानीय स्वराज और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था.

3. भोपालपट्टनम विद्रोह (1795): कैप्टन मिंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बस्तर में प्रवेश का प्रयास किया. गोंड, कोया, दोरला और माड़िया जनजातियों ने अपने हथियारों से उसका मार्ग रोका.यह संघर्ष स्थानीय लोगों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र प्रतिरोध साबित हुआ.

4. परलकोट विद्रोह (1824-1825): अबूझमाड़ और हलबा जनजातियों ने राजा गेंदी सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त सेना के खिलाफ संघर्ष किया. लंबे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने परलकोट को घेरकर राजा गेंदी सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी. यह बस्तर की वीरता का प्रतीक बना.

5. तारापुर विद्रोह (1842-1854): दीवान दलगंजन सिंह ने अंग्रेजों द्वारा बढ़ाए गए करों (टकोली) का विरोध किया.मुरिया, माड़िया और हलबा जनजातियों ने उनका साथ दिया. अंग्रेजों ने पहले तो दमन किया, पर जनता के एकजुट विरोध के कारण कर नीति वापस लेनी पड़ी. यह कर-नीति विरोधी सफल आंदोलन था.

6. मेरया विद्रोह (1842): दंतेवाड़ा क्षेत्र में धार्मिक आस्थाओं पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण माड़िया और मुरिया जनजातियों ने विद्रोह किया. अंग्रेजों ने देवी-देवताओं की पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की थी. आदिवासियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न बनाकर संगठित प्रतिरोध किया.

7. कोई विद्रोह (1859): दक्षिण बस्तर में अंग्रेजों द्वारा साल-सागौन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वन नीति के विरोध में यह आंदोलन हुआ. नागलु दोरा, जंगू राजू और अन्य नेताओं ने नेतृत्व किया. एक साल वृक्ष के पीछे एक आदमी का सिर का नारा गूंजा. अंग्रेजों को अंततः समझौता करना पड़ा.

8. लिंगा गढ़ विद्रोह (1856): धुरवराव, यादोराव और बाबूराव जैसे स्थानीय वीरों ने अंग्रेजी कर वसूली और जल-जंगल-जमीन पर कब्जे के विरोध में हथियार उठाए.महीनों चले संघर्ष में अनेक आदिवासी शहीद हुए. अंग्रेजों ने प्रमुख नेताओं को फांसी दी, लेकिन स्वतंत्रता की लौ बुझी नहीं.

9. सोनाखान विद्रोह (1857): वीर नारायण सिंह ने अकालग्रस्त जनता को बचाने के लिए अंग्रेजी गोदामों का अन्न गरीबों में बांट दिया. उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराकर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दे दी गई.यह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बलिदान माना जाता है.

10. रानी-चो-चेरस आंदोलन (1878) : बस्तर की रानी जुगराज कुंवर और स्थानीय माड़िया-मुरिया महिलाओं ने राजा भोरमदेव के विदेशी विवाह और अंग्रेजी हस्तक्षेप का विरोध किया. महिला नेतृत्व वाला आंदोलन सामाजिक परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक बना और आठ वर्ष तक चला .

11. भूमकाल विद्रोह (1910): वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों की वन नीति, कर वसूली और बेगारी के खिलाफ संगठित विद्रोह किया. लाल कालिंदी सिंह इसके राजनीतिक मार्गदर्शक थे. 1910 का भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सशस्त्र स्वतंत्रता लड़ाई मानी जाती है.

