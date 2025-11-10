जोहार महोत्सव में लोक कलाकारों ने मचाया धमाल, दर्शकों को थिरकने पर किया मजबूर

ETV Bharat / state

सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते लोक कलाकार (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: एमबी इंटर कॉलेज मैदान में चल रहे जोहार महोत्सव का दूसरा दिन भी पूरी तरह लोक संस्कृति और उमंग से सराबोर रहा. दिनभर मैदान में भारी भीड़ उमड़ी और स्कूली बच्चों से लेकर स्थानीय कलाकारों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया. महोत्सव की शुरूआत भाषण, जोहारी व्यंजन, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ हुई.

विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा से मंच पर छा गए. वहीं दूसरी ओर, पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर शाम तक बांधे रखा. मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक बंशीधर भगत और विधायक सुमित हृदयेश ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने आयोजन समिति और स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जोहार महोत्सव हमारे पर्वतीय अंचल की लोकसंस्कृति, परंपरा और एकता का जीवंत प्रतीक है.

महोत्सव में लोक कलाकारों ने मचाया धमाल (Video-ETV Bharat)

दोपहर बाद शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों ने जब पारंपरिक गीत पी जाए ठंडो पानी पी जाए, प्रस्तुत किया, तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा. दर्शक भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए. जनजाति समाज के कलाकारों ने एकल और सामूहिक नृत्य-गीतों की ऐसी झड़ी लगा दी. जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय बन गया.

रात के कार्यक्रमों में मशहूर कलाकार गणेश मर्तोलिया, रुचि जंगपांगी, लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी की पुत्री हेमंती देवी, और नेपाली लोकगायिका शांति परिहार ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. महोत्सव स्थल पर लगाए गए स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. यहां स्थानीय उत्पादों, पहाड़ी दालों, गर्म कपड़ों और महिलाओं द्वारा तैयार हस्तनिर्मित वस्त्रों और सजावटी सामानों को लोगों ने खूब सराहा गया.

विशेष रूप से मुनस्यारी की राजमा और गहत खरीदने के लिए शहरवासी उत्साहित नजर आए. देर रात तक संगीत और लोकनृत्य की गूंज मैदान में बनी रही. लोगों ने पारंपरिक खानपान का आनंद भी लिया. जोहार महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि आगामी दिनों में भी और आकर्षक कार्यक्रम होंगे, जिनमें उत्तराखंड की विविध लोकसंस्कृति की झलक पेश की जाएगी.

