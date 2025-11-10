ETV Bharat / state

मसूरी में रजत जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, देर रात तक थिरके लोग

लोक गायक अर्जुन तोमर, संगीता ढौंडियाल, संजय कुमोला, जितेंद्र पवार, अमित खरे, अंजलि खरे, वे कैश, प्रेरणा भंडारी नेगी और हास्य कलाकार त्रिलोक चौहान ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया. त्रिलोक चौहान के व्यंग्य और हास्य ने ऐसा समां बांधा कि सभागार ठहाकों से गूंज उठा. लोकधुनों पर दर्शक झूमते नजर आए और तालियों की गड़गड़ाहट देर रात तक सुनाई देती रही.

मसूरी: उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर मसूरी में लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली. नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से टाउन हॉल में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही. कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. पूरा सभागार उत्तराखंड की परंपरागत वेशभूषा और लोक धुनों की छटा से सराबोर दिखा.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा पर गर्व जताते हुए कहा कि यह पल उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है. 25 वर्षों में हमारा राज्य विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और हित में लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने कई राहत योजनाएं लागू की हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को अब सरकारी गेस्ट हाउसों में रियायती दरों पर ठहरने की सुविधा दी गई है.

सांस्कृतिक कार्यक्रम में देर रात तक थिरके लोग (Photo-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कृ जो लोग राज्य निर्माण के लिए लड़े, उन्हें सम्मान और सुविधा दोनों मिले. गणेश जोशी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुद्दाविहीन पार्टी बन चुकी है. जब जनता उनके एजेंडे को ठुकरा देती है, तो वे झूठे मुद्दे गढ़ने लगते हैं. अग्निवीर योजना पर भी कांग्रेस ने बेवजह राजनीति की, जबकि लोग और उनके परिवार इस योजना से पूरी तरह संतुष्ट हैं.

सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते कलाकार (Uttarakhand State Foundation Day)

नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी की जनता के सहयोग से रजत जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है. उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे दस माह के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. मसूरी का ऐतिहासिक टाउन हॉल अब जनता को समर्पित कर दिया गया है. अब आमजन बहुत ही कम शुल्क पर अपने विवाह और सामाजिक कार्यक्रम यहां आयोजित कर सकेंगे. उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका का अगला लक्ष्य मसूरी माल रोड को और अधिक आकर्षक बनाना है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए. इसके लिए पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान दिया जाएगा, ताकि उनकी रोजी-रोटी भी बनी रहे और मसूरी की सुंदरता भी बरकरार रहे.

पढ़ें: