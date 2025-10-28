ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर ने मनाया स्थापना दिवस: सूरतगढ़ के धोरों में गूंजे लोक-संगीत और सूफी सुर

श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह ने गंग नहर के जरिए सतलुज का पानी मरुस्थल तक लाकर इस क्षेत्र में हरा भरा कर दिया. उनका नाम हिंदुस्तान के इतिहास में अमर है. यह जिला उनके नाम से गौरवान्वित है. जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के नेतृत्व में यह महोत्सव नई ऊंचाइयां छू रहा है. विधायक ने कहा कि अगले वर्ष सात दिवसीय आयोजन किया जाएगा. पर्यटन विभाग प्रभारी पवन शर्मा ने बताया कि एक माह की तैयारी के बाद राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से 10 से अधिक लोक कलाकार दल शामिल हुए. टोंक-निवाई का मशक वादन, शेखावाटी का ऊंट नृत्य और सूफी बैंड की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहीं.

श्रीगंगानगर: श्रीगंगानगर स्थापना दिवस-2025 पर तीन दिवसीय गंग महोत्सव के अंतिम दिन सोमवार को सूरतगढ़ में 'शाम रेत के धोरों पर' ने खूब रंग जमाया. टिब्बों पर ऊंट और घोड़ों के नृत्य और करतब से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. राजस्थानी नृत्य और लोक प्रस्तुतियों के साथ सूफी गायन ने माहौल को खुशनुमा बना दिया.

श्री हनुमान जी खेजड़ी धाम के पास धोरों पर कैमल डांस एवं सफारी, चारपाई पर नाचते ऊंट व घोड़ी ने दर्शकों को रोमांचित किया. मश्क वादन, कच्छी घोड़ी नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे कलाकारों ने आंगुतकों का स्वागत किया. राजस्थानी सांस्कृतिक संध्या मां सरस्वती की पूजा से शुरू हुई. भवई और चरी नृत्य की प्रस्तुति के बाद लोक कलाकारों ने केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, तेरी मिट्टी में मिल जावा, म्हारो लहरिया रे आदि प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया.

नृत्य की प्रस्तुति देते कलाकार (ETV Bharat Sri Ganganagar)

सूफी नाइट ने भी खूब लुभाया. अब्दुल हाफिज ने चुपके-चुपके रात दिन आसूं बहाना याद है, चांदी जैसा रंग है तेरा और सूफी गायक फिदा हुसैन की नित खैर मंगा तेरी दुआ ना होर मंगदी, अंखिया उडीक दिया दिल वाजा मारदा की प्रस्तुतियों पर आमजन भावुक हो उठा. रावला मंडी के कलाकारों ने मश्क, ढोल और मंजीरे बजाए. निवाई, टोंक के कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य किया. बालोतरा-बाड़मेर के कलाकारों ने गैर और बीकानेर के रौबीले कलाकारों ने राजस्थानी पोशाक में खूब रंग जमाया. चित्तौड़गढ़ से आए कलाकारों ने बहरूपिया रूप धरकर बच्चों का मनोरंजन किया. जोधपुर के कलाकारों ने कालबेलिया और बीकानेर के चुरकला नृत्य को महिलाओं ने खूब पसंद किया. फायर और चरी नृत्य के साथ जयपुर से आए कलाकारों ने कृष्ण रास और फूलों की होली खेली.