मसूरी विंटर कार्निवल की समापन की शाम रही यादगार, निखिल डिसूजा के गीतों पर देर रात तक थिरके दर्शक

विंटर कार्निवल का रंगारंग समापन: कार्निवल का विधिवत समापन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया. इस अवसर पर उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, कलाकारों और स्थानीय लोगों को बधाई दी. विंटर कार्निवल की आखिरी शाम संगीत प्रेमियों के लिए खास रही. प्रसिद्ध हिमनाद बैंड और लोकप्रिय गायक निखिल डीसूजा की शानदार प्रस्तुतियों ने ठंडे मौसम में भी माहौल को गर्मजोशी से भर दिया. निखिल डीसूजा के चर्चित गीतों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल 2025 का सोमवार की शाम को भव्य और रंगारंग समापन हुआ. कई दिनों तक चले इस आयोजन ने न केवल मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता को और निखारा, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, संगीत, कला और पर्यटन संभावनाओं को भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. कार्निवल के अंतिम दिन उमड़े जनसैलाब और पर्यटकों की मौजूदगी ने आयोजन की सफलता पर मुहर लगा दी.

निखिल डीसूजा के गीतों पर जमकर थिरके लोग: निखिल डीसूजा ने कहा कि मसूरी में प्रस्तुति देना हमेशा यादगार रहता है. उन्होंने कहा कि मुंबई की तुलना में मसूरी की ठंड और यहां का सुहावना मौसम इस अनुभव को और खास बना देता है. उन्होंने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए बताया कि भविष्य में वे कुछ नए अंग्रेजी गीतों के साथ दर्शकों के बीच फिर लौटेंगे. साथ ही उन्होंने मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए स्थानीय लोगों, प्रशासन और सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे.

देर रात तक थिरकते रहे लोग (Photo- ETV Bharat)

स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों को मिला बढ़ावा: नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल ने उत्तराखंड की विविध संस्कृति को एक मजबूत मंच प्रदान किया है. उन्होंने बताया कि स्थानीय उत्पादों से बने पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों को पर्यटकों ने खूब सराहा, जिससे स्थानीय कारोबारियों और लोगों को आर्थिक लाभ मिला. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, छोटे पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उन्हें संवारा जा रहा है और चारधाम यात्रा के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों को आगे भी नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता जताई और स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया.

सहयोग के लिए लोगों को किया सम्मानित (Photo- ETV Bharat)

सीमित संसाधनों में सफल आयोजन: एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने कहा कि सीमित संसाधनों और कम समय के बावजूद मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2025 का सफल आयोजन सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि इस कार्निवल ने सांस्कृतिक और मनोरंजन के साथ-साथ पर्यटन को नई दिशा दी है. नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं धरातल पर सफल हो रही हैं. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में छोटे से लेकर बड़े स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिला और मसूरी के सभी स्टेकहोल्डर्स ने इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

