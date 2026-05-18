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वर्ल्ड म्यूजियम डे: सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज, सवाई पद्मनाभ सिंह ने किया उद्घाटन

जयपुर: विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर के सिटी पैलेस में पारंपरिक कलाओं और संस्कृति को समर्पित 'सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ. महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया. प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ. प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए प्रतिभागियों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी.

18 जून तक चलेगा सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर: महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. पद्मनाभ बोले, शिविर का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों को राजस्थान की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य, भाषा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है. गुरु-शिष्य परंपरा की भावना के साथ सभी गुरु और शिष्य यहां सीखने और सिखाने के उद्देश्य से एकत्र हुए. यह मंच प्रतिभागियों को कला और संस्कृति को समझने, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है.