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वर्ल्ड म्यूजियम डे: सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज, सवाई पद्मनाभ सिंह ने किया उद्घाटन

सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 9:10 PM IST

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जयपुर: विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर के सिटी पैलेस में पारंपरिक कलाओं और संस्कृति को समर्पित 'सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ. महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया. प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ. प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए प्रतिभागियों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी.

18 जून तक चलेगा सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर: महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत स्टूडियो एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. पद्मनाभ बोले, शिविर का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों को राजस्थान की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य, भाषा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है. गुरु-शिष्य परंपरा की भावना के साथ सभी गुरु और शिष्य यहां सीखने और सिखाने के उद्देश्य से एकत्र हुए. यह मंच प्रतिभागियों को कला और संस्कृति को समझने, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है.

पूर्व राजपरिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह (ETV Bharat Jaipur)

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राजस्थान की कला संस्कृति को सहेजने के लिए महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय हर वर्ष सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर लगाता है.शिविर 18 जून तक चलेगा. पद्मनाभ ने प्रशिक्षकों का स्वागत किया. बच्चों को पौधे और परिंडे बांटे. शिविर संयोजक रामू रामदेव ने बताया कि शिविर में कथक, लोक नृत्य, पारंपरिक चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग, पोट्रेट, स्केचिंग आला-गीला, आराइश, थिएटर, वैदिक ज्योतिष , टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग, ढूंढाड़ी भाषा, कैलीग्राफी और ध्रुपद सरीखी विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा. सोमवार से शुक्रवार नियमित प्रशिक्षण सत्र होंगे, जबकि शनिवार और रविवार को विशेष कार्यशालाएं एवं पारंपरिक कलाओं पर आधारित गतिविधियां की जाएंगी.

सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज,
सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आगाज (ETV Bharat Jaipur)

एक माह सोमवार से शुक्रवार तक प्रमुख विधाएं

  • कथक एवं लोकनृत्य (जयपुर घराना) का प्रशिक्षण डॉ. ज्योतिभारती गोस्वामी देंगी (समयः सुबह 9:00 बजे - 11:00 बजे)
  • पारंपरिक चित्रकला एवं मिनिएचर पेंटिंग (15 वर्ष से अधिक आयु) का प्रशिक्षण रामू रामदेव, हेमंत रामदेव और बाबूलाल मरोठिया देंगे (समयः सुबह 11:00 बजे- दोपहर 1:00 बजे)
  • पोर्ट्रेट एवं स्केचिंग (10वीं से नीचे के विद्यार्थियों के लिए) के प्रशिक्षक ललित कुमार शर्मा होंगे (समयः सुबह 11:00 बजे-दोपहर 1:00 बजे)
  • आला-गीला और आराइश का प्रशिक्षण डॉ. नाथूलाल वर्मा देंगे. (समयः सुबह 11:00 बजे-शाम 4:00 बजे)
  • थिएटर की कला प्रशिक्षक डॉ. चंद्रदीप सिंह हाड़ा सिखाएंगे (समयः दोपहर 2:00 बजे-शाम 4:00 बजे)
  • वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्रशिक्षक डॉ. ब्रजमोहन खत्री देंगे (समयः शाम 4:00 बजे-6:00 बजे)
  • ध्रुपद (शास्त्रीय गायन) का प्रशिक्षण डॉ. मधु भट्ट तैलंग देंगी (समय: शाम 4:00 बजे-6:00 बजे)

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