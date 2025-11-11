ETV Bharat / state

मेरठ में श्रृंगी ऋषि आश्रम का बढ़ेगा सांस्कृतिक वैभव, दो करोड़ रुपए से संवरेगा, मान्यता- राजा जन्मेजय ने यहीं किया था सांपों का हवन

दो करोड़ से आश्रम का होगा सौंदर्यीकरण. ( Photo Credit; tourism department )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने महाभारत सर्किट के तहत मेरठ के परीक्षितगढ़ श्रृंगी ऋषि आश्रम के समेकित पर्यटन विकास की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है. मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि आश्रम से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी. महाभारत काल से जुड़ी कई घटनाएं यहां हुई हैं. महाभारत काल के साक्षी रहे श्रृंगी ऋषि आश्रम के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 में दो करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है. यह कदम जिले को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी. आश्रम में ऋषि श्रृंगी और ऋषि शमीक की प्रतिमा है, जिनसे जुड़ी कहानियां पर्यटकों में जिज्ञासा पैदा करती हैं. पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राज्य के धार्मिक स्थलों के आसपास पर्यटक सुविधाओं का तेजी से विकास कर रहा है. इस प्राचीन स्थल का विशेष धार्मिक महत्व है. द्वापर युगीन पौराणिक भूमि को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है. विकास कार्यों से दमकेगा परीक्षितगढ़ : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग परीक्षितगढ़ स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम के समेकित विकास के माध्यम से मेरठ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है. पर्यटन विकास के अंतर्गत सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सूचना केंद्र, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, विश्राम स्थल का निर्माण आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यहीं श्रृंगी ने राजा परीक्षित को दिया था श्राप : भागवत महापुराण और महाभारत में भी ऋषि श्रृंगी का वर्णन है. मान्यता है कि अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकले थे. उन्हें अचानक तेज भूख और प्यास लगी. परेशान हालत में वो एक आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने ऋषि शमीक को तपस्या में लीन देखा. राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने दिया था श्राप : राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक को कई बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह तपस्या से नहीं जागे तो परीक्षित ने पास ही पड़े एक मृत सांप को ऋषि शमीक के गले में डाल दिया. बावजूद उनकी तपस्या भंग नहीं हुई. कहा जाता है, यह नजारा ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया. अपने पिता के अपमान से क्रोधित श्रृंगी ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करते हुए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप दे दिया.