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भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी पर लोक भवन में सांस्कृतिक संध्या

लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. हजारिका के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया.

Bharat Ratna Bhupen Hazarika
भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्मशताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 7:42 AM IST

2 Min Read
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रायपुर: भारत रत्न एवं प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार और फिल्मकार डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर मंगलवार को लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया. राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. हजारिका के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया. उनकी कालजयी रचनाओं और जीवन-यात्रा को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका का संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय एकता की गहरी अभिव्यक्ति थी. उन्होंने अपने गीतों और संगीत के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया. उनकी रचनाएं आज भी लोगों को सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश देती हैं.

भूपेन हजारिका जन्मशताब्दी वर्ष पर लोकभवन में कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

खैरागढ़ और रायपुर के कलाकारों ने दी प्रस्तुति

सांस्कृतिक संध्या में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कलाकारों ने डॉ. भूपेन हजारिका के जीवन एवं रचनाओं पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की. नृत्य के माध्यम से उनकी रचनाओं और जीवन-यात्रा को प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया गया. महाकालीबाड़ी एवं विश्वनाथ मंदिर समिति, पंडरी, रायपुर के कलाकारों ने डॉ. हजारिका द्वारा गाए प्रसिद्ध गीतों की भावपूर्ण संगीतमय प्रस्तुति दी. राज्यपाल रमेन डेका ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया.

Bharat Ratna Bhupen Hazarika
भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.

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राज्यपाल रमेन डेका ने कलाकारों को किया सम्मानित (ETV Bharat Chhattisgarh)
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