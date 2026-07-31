महासमुंद में कृषक उन्नति योजना,धान के बदले दलहन-तिलहन अपनाने पर किसानों को प्रोत्साहन
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 5:27 PM IST
महासमुंद: जिला पंचायत सभाकक्ष में कृषि विभाग की विशेष समीक्षा बैठक हुई. महासमुंद कलेक्टर ने जिले में कृषक उन्नति योजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य, समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.
महासमुंद में किसानों को प्रोत्सहान
बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि धान पर निर्भरता कम कर किसानों को दलहन, तिलहन और अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करें, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर गांव में किसानों से सीधे संपर्क स्थापित कर उन्हें योजना के लाभ, आर्थिक सहायता और वैकल्पिक खेती के फायदों की विस्तार से जानकारी दें.
कलेक्टर ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले पात्र किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उन्होंने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बड़े किसानों को भी इस योजना से जोड़ें, ताकि अधिक क्षेत्र में फसल विविधीकरण हो सके और अन्य किसान भी इससे प्रेरित हों.
बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के बीच बीज वितरण के साथ-साथ फसल प्रदर्शन कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन करें. उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों का डाटा भी तैयार किया जाए जो नई फसलों की खेती कर रहे हैं, ताकि भविष्य में उन्हें मॉडल किसान के रूप में विकसित कर अन्य किसानों को प्रेरित किया जा सके.
बैठक के दौरान फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गई. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमा से संबंधित सभी प्रकरणों पर निगरानी रखें और किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं.
दलहन और तिलहन फसलों पर कृषि विभाग का फोकस
कृषि उप संचालक एफ आर कश्यप ने बताया कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के लिए 15,150 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इसके विरुद्ध अब तक 9,708 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने वैकल्पिक फसलों की बुवाई कर ली है. खेती के लिए 440 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 358.88 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग लगातार गांव-गांव पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत बीज और जरुरी कृषि सलाह उपलब्ध करा रहा है, जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके.
क्या है कृषक उन्नति योजना
कृषक उन्नति योजना मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने, धान के अलावा अन्य फसलों को बढ़ावा देने और फसल विविधीकरण (Crop Diversification) के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है. इसके तहत धान के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है.