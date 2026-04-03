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कानपुर बिकरू कांड के 4 दोषियों को सजा; विकास दुबे गैंग से जुड़े चारों अपराधी

DGC दिलीप अवस्थी ने बताया कि इस फैसले के तहत रामजी और संजय को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है.

कानपुर बिकरू कांड के 4 दोषियों को सजा.
कानपुर बिकरू कांड के 4 दोषियों को सजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:09 PM IST

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कानपुर: बिकरू कांड के बाद अत्याधुनिक और प्रतिबंधित असलहों के साथ फरार हुए 4 बदमाशों को ADJ-27 कोर्ट ने सजा सुना दी है. हथियारों का इस्तेमाल विकास दुबे और उसके गैंग ने उस रात किया था, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे.

DGC दिलीप अवस्थी, ADGC विनोद त्रिपाठी और दिनेश अग्रवाल ने बताया कि संजय, अभिनव, रामजी और शुभम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था. इसमें कोर्ट ने गवाहों और सबूतों को पुख्ता मानते हुए इन्हें सजा सुनाई है.

इस फैसले के तहत रामजी और संजय को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है. अभिनव और शुभम को ढाई-ढाई साल की जेल हुई है. साथ ही कोर्ट ने रामजी पर 15 हजार, संजय पर 10 हजार और बाकी दोनों पर 5-5 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

गौरतलब है कि हत्याकांड के बाद ये बदमाश पनकी क्षेत्र में राजस्थान के तस्करों को हथियार बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

2 जुलाई 2020 को कानपुर देहात के बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी. मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके साथी संजय सिंह परिहार उर्फ टिंकू, अभिनव तिवारी उर्फ चिंकू, रामजी उर्फ राधे कश्यप और शुभम पाल हथियारों सहित फरार हो गए थे.

1 मार्च 2021 को पनकी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान संजय के पास से ऑटोमैटिक कार्बाइन मशीन गन मिली थी, जबकि अभिनव के पास से US मेड स्प्रिंग फील्ड राइफल बरामद हुई थी. रामजी और शुभम के पास से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, AK-47 के राउंड, रिवॉल्वर और देसी तमंचे बरामद किए गए थे.

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