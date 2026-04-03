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कानपुर बिकरू कांड के 4 दोषियों को सजा; विकास दुबे गैंग से जुड़े चारों अपराधी

कानपुर बिकरू कांड के 4 दोषियों को सजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बिकरू कांड के बाद अत्याधुनिक और प्रतिबंधित असलहों के साथ फरार हुए 4 बदमाशों को ADJ-27 कोर्ट ने सजा सुना दी है. हथियारों का इस्तेमाल विकास दुबे और उसके गैंग ने उस रात किया था, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे.

DGC दिलीप अवस्थी, ADGC विनोद त्रिपाठी और दिनेश अग्रवाल ने बताया कि संजय, अभिनव, रामजी और शुभम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था. इसमें कोर्ट ने गवाहों और सबूतों को पुख्ता मानते हुए इन्हें सजा सुनाई है.

इस फैसले के तहत रामजी और संजय को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है. अभिनव और शुभम को ढाई-ढाई साल की जेल हुई है. साथ ही कोर्ट ने रामजी पर 15 हजार, संजय पर 10 हजार और बाकी दोनों पर 5-5 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

गौरतलब है कि हत्याकांड के बाद ये बदमाश पनकी क्षेत्र में राजस्थान के तस्करों को हथियार बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.