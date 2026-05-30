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CUET-UG 2026: तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी, NTA ने बदला दोपहर सत्र का समय

तकनीकी गड़बड़ी के कारण NTA ने बदला दोपहर सत्र का समय ( Etv Bharat )