CUET-UG 2026: तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी, NTA ने बदला दोपहर सत्र का समय
CUET-UG 2026 के दौरान शुक्रवार को देश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी.
Published : May 30, 2026 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के दौरान शुक्रवार को देश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी.इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक सूचना जारी कर बताया कि परीक्षा संचालन कर रही एजेंसी टीसीएस (TCS) के सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कुछ केंद्रों पर देरी हुई.हालांकि एजेंसी ने स्पष्ट किया कि समस्या का समाधान कर लिया गया है और परीक्षा अब सभी प्रभावित केंद्रों पर सुचारु रूप से आयोजित की जा रही है.
NTA ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देर से शुरू हुई, वहां उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए निर्धारित अवधि का पूरा समय दिया जा रहा है.एजेंसी ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दावा किया है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.
Another Exam Mess ?— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 30, 2026
Multiple reports that some technical glitch has delayed the start of CUET Exam at several centres in Delhi, Noida, Ambala, Varanasi, Bangalore, Kanpur, and others.
If some students get access to Exam paper at 9:30 AM while others get at 11:30 AM.
Does it… pic.twitter.com/8ajB9ONdZm
दोपहर सत्र का समय बदला
तकनीकी बाधा को देखते हुए दोपहर सत्र के परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है.नई व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी, जबकि परीक्षा शाम 4:00 बजे आरंभ होगी.पहले यह परीक्षा दोपहर 3:00 बजे शुरू होने वाली थी. NTA के अनुसार सुबह सत्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भी निर्धारित अवधि का पूरा समय उपलब्ध कराया जा रहा है.ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा की निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद ही केंद्र से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, जिससे तकनीकी समस्या का असर उनके प्रदर्शन पर न पड़े.
#CUETUG2026 — Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026
M/s TCS has reported that a technical glitch at their end delayed the commencement of CUET (UG) 2026 at some centres on 30.05.2026. The issue has since been resolved, and the exam is being conducted with full compensatory time so that no candidate…
हेल्पलाइन जारी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस अप्रत्याशित तकनीकी समस्या के कारण छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया है.एजेंसी ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं और अब सभी केंद्रों पर परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है. परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी NTA की हेल्पलाइन +91-11-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं.इसके अलावा cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है.NTA ने उम्मीदवारों को CUET-UG की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहने की सलाह दी.
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