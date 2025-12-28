ETV Bharat / state

CUET UG 2026 : सिलेबस और यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी, आवेदन पर बाद में आएगा अपडेट

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 का सिलेबस और यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी कर दी. एनटीए ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी किया.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश देने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची जारी कर दी गई है. अगले साल सीयूईटी-यूजी 2026 परीक्षा मई 2026 में ली जाएगी. इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया https://cuet.nta.nic.in/ पर जनवरी या फरवरी में की जाएगी. एग्जाम के इच्छुक कैंडिडेट को दसवीं की मार्कशीट व आधार-कार्ड में नाम तथा जन्मतिथि की विसंगति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जारी नोटिफिकेशन में इससे जूझ रहे कैंडिडेट के समस्या समाधान के लिए ऑनलाइन-आवेदन में विकल्प देने की बात कही गई है.

इसलिए CUET UG अच्छा विकल्प: देव शर्मा का मानना है कि इस परीक्षा में इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन व नीट-यूजी की तैयारी कर रहे 12वीं-बोर्ड में अध्यनरत कैंडिडेट को थोड़ी परेशानी होती है. ऐसे कैंडिडेट को बोर्ड परीक्षाओं के चलते 11वीं-एनसीईआरटी सिलेबस के रिवीजन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता.