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CUET-UG 2026 में बिहार का दम, टॉप-20 में तीन छात्रों ने बनाई जगह

बिहार के छात्रों की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिले की उम्मीद बढ़ गई है. सीयूईटी यूजी 2026 के रिजल्ट में काफी बेहतर परिणाम आए हैं.

CUET UG 2026 RESULT
सीयूईटी यूजी 2026 रिजल्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 5:34 PM IST

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पटना : कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजों में बिहार के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. राष्ट्रीय स्तर पर जारी टॉप-20 मेरिट सूची में बिहार के तीन छात्रों ने स्थान हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है. इनमें दो छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने देश के टॉप-10 में जगह बनाई है. परिणाम आने के बाद अब इन छात्रों की नजर देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले पर टिकी है.

इस वर्ष सीयूईटी-यूजी में देशभर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के आंकड़ों के अनुसार 15.68 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जबकि करीब 11.64 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कंपटीशन पहले से अधिक कठिन हो गई थी. इस वर्ष के परिणामों में एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला है. अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों की संख्या में हल्की कमी आई है.

बिहार के श्रेयांश को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान : जारी मेरिट सूची के अनुसार बिहार के श्रेयांश मिश्र ने 1205.96 स्कोर के साथ देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उनके प्रदर्शन ने राज्य के छात्रों की क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर साबित किया है. वहीं श्रृष्टि अभिनव ने 1188.97 स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंकिंग में नौवां स्थान हासिल किया. इसके अलावा शताक्षी मिश्रा ने 1184.34 स्कोर के साथ टॉप-20 में जगह बनाकर बिहार की मौजूदगी और मजबूत की है.

प्रीमियम विश्वविद्यालयों में दाखिले की राह हुई आसान : सीयूईटी स्कोर के आधार पर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है. ऐसे में उच्च स्कोर प्राप्त करने वाले छात्रों की दावेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में मजबूत मानी जा रही है. हालांकि अंतिम चयन संबंधित विश्वविद्यालयों की कटऑफ, सीटों की उपलब्धता और काउंसिलिंग प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.

लोकप्रिय कोर्सों में रहेगा कड़ा मुकाबला : अर्थशास्त्र, कॉमर्स, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों में हर वर्ष सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. इस बार भी इन कोर्सों में दाखिले के लिए उच्च स्कोर वाले छात्रों के बीच मुकाबला रहने की संभावना है. ऐसे में बिहार के टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों को इन पाठ्यक्रमों में बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

अब दाखिले की प्रक्रिया पर नजर : परिणाम जारी होने के बाद अब देशभर के लाखों छात्रों की तरह बिहार के अभ्यर्थियों की नजर भी विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया पर है. आने वाले दिनों में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी-अपनी काउंसिलिंग, सीट आवंटन और मेरिट सूची जारी करेंगे. इसके बाद स्पष्ट होगा कि बिहार के मेधावी छात्र देश के किन प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी जगह बनाने में सफल होते हैं.

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