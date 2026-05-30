CUET-UG 2026: तकनीकी समस्या से प्रभावित छात्रों को राहत, NTA ने पुनर्परीक्षा की घोषणा की
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा कि CUET-UG 2026 से संबंधित सभी जरूरी घोषणाएं केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएंगी.
Published : May 30, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 की 30 मई को आयोजित पहली शिफ्ट के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी. इस समस्या के चलते हजारों छात्रों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा.
अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने प्रभावित उम्मीदवारों को राहत देते हुए 3,765 छात्रों के लिए पुन: परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह वह उम्मीदवार हैं, जो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित थे और बायोमेट्रिक सत्यापन भी करा चुके थे, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र छोड़कर चले गए थे. NTA ने यह भी बताया कि तकनीकी सेवा प्रदाता TCS iON से घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है ताकि गड़बड़ी के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
Update on CUET (UG) 2026 — 30 May, Shift 1— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026
Earlier today, some centres faced a technical glitch that delayed the start of Shift 1. We know this was stressful, and we're sorry for the anxiety it caused.
The technical service provider, TCS iON, has been asked to conduct a…
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है. एजेंसी ने स्वीकार किया कि परीक्षा शुरू होने में हुई देरी से उम्मीदवारों को मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा. NTA ने कहा कि वह छात्रों की चिंताओं को समझती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी उम्मीदवार को इस तकनीकी समस्या के कारण नुकसान न उठाना पड़े.
तकनीकी सेवा प्रदाता से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट: NTA के अनुसार, परीक्षा संचालन की तकनीकी जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी TCS iON को इस घटना की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. एजेंसी ने कंपनी से तत्काल रूट-कॉज एनालिसिस (Root Cause Analysis) रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि तकनीकी समस्या क्यों उत्पन्न हुई, किन कारणों से परीक्षा में देरी हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.
95 प्रतिशत उम्मीदवारों ने पूरी की परीक्षा: एजेंसी ने बताया कि तकनीकी समस्या का समाधान होने के बाद अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दोबारा शुरू कर दी गई थी. लगभग 95 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और अपना पेपर सफलतापूर्वक पूरा किया. NTA ने यह भी कहा कि जिन केंद्रों पर देरी हुई थी, वहां छात्रों को पूरा समय उपलब्ध कराया गया जिससे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा अवधि में कमी के कारण नुकसान न हो.
3,765 उम्मीदवार केंद्र छोड़कर लौटे: हालांकि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे, जिन्होंने लंबे इंतजार के बाद परीक्षा केंद्र छोड़ने का फैसला किया. NTA के अनुसार, कुल 3,765 उम्मीदवार ऐसे थे, जो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित थे और बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर चुके थे, लेकिन परीक्षा दोबारा शुरू होने से पहले ही केंद्र से चले गए. इन छात्रों की स्थिति को देखते हुए एजेंसी ने विशेष निर्णय लिया है.
प्रभावित छात्रों के लिए विशेष पुनर्परीक्षा: NTA ने घोषणा की है कि इन 3,765 उम्मीदवारों के लिए एक विशेष पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी. एजेंसी ने इसे एक बार के लिए लागू की जाने वाली विशेष व्यवस्था बताया है. NTA का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि तकनीकी कारणों से किसी की मेहनत और भविष्य प्रभावित न हो.
जल्द जारी होंगे नए दिशा-निर्देश: एजेंसी ने बताया कि पुनर्परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्रों की जानकारी, प्रवेश पत्र और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. प्रभावित उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर बनाए रखें और केवल वहीं से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें.
NTA ने छात्रों और अभिभावकों से सोशल मीडिया या अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं से सावधान रहने की अपील की है. एजेंसी ने कहा कि CUET-UG 2026 से संबंधित सभी जरूरी घोषणाएं केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएंगी. किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता या शिकायत के लिए उम्मीदवार NTA की हेल्पलाइन 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर भी अपनी समस्या या प्रश्न दर्ज कर सकते हैं.
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