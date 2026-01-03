ETV Bharat / state

CUET UG 2026: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 30 जनवरी तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 31 तक जमा होगा शुल्क

कोटा: देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) का आयोजन करती है. एनटीए ने शनिवार को परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत कर दी है. ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी तक किए जा सकेंगे. वहीं आवेदन शुल्क 31 जनवरी तक जमा कर सकेंगे.

321 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के सीयूईटी यूजी की आधिकारिक वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in/ पर हो रही है. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फीस को ऑनलाइन डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से जमा कर सकेंगे. इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा 11 से 31 मई, 2026 तक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड पर होगी. इस परीक्षा की ऑल इंडिया रैंक के अनुसार यूजीसी से संबद्ध सभी केंद्रीय व अन्य विश्‍वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा. सीयूईटी यूजी 306 भारतीय और 15 विदेशी मिलाकर 321 शहरों में आयोजित होगी.

करेक्शन 2 से 4 फरवरी के बीच: पारिजात मिश्रा ने बताया कि परीक्षा में 37 सब्जेक्ट्स रहेंगे. जिसमें 13 लैंग्वेजेज, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स व 1 जनरल एप्टीटुड टेस्ट होगा. परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी. इसमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगू व उर्दू शामिल है. कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन 2 से 4 फरवरी के बीच कर सकेंगे.

