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CUET UG 2026 : NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, दावा- विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आयोजित की जाने वाली देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 11 मई से शुरू होगी. यह 31 में तक चलने वाली है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. सीयूईटी यूजी एग्जाम एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि इस साल 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 96.6 फीसदी छात्रों को उनकी पसंद का शहर मिल चुका है.

जबकि 79 प्रतिशत को उनकी पहली पसंद का शहर अलॉट हुआ है, लेकिन 3.4 फीसदी छात्रों को उनकी पसंदीदा शहर नहीं मिल पाया, क्योंकि हाई डिमांड वाले शहरों में सीटें सीमित थीं. ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए एनटीए री एलोकेशन विंडो खोली, जिन्हें उनकी पसंद के शहर में सेंटर नहीं मिल पाया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार इस साल परीक्षा का स्तर काफी बड़ा हो गया है.

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परीक्षा में रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1568866 हैं. इन विद्यार्थियों के कल परीक्षाओं की संख्या 6756321 रहेगी. प्रत्येक छात्र ने औसतन 4.31 विषयों को चुना है. सब्जेक्ट कांबिनेशन की बात की जाए तो 12906 कांबिनेशन में यह परीक्षा हो रही है. परीक्षा को देश भर में 35 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा शहर, केंद्र, तिथि और शिफ्ट को ध्यान से जांच लें. साथ ही अपनी ट्रैवल प्लानिंग पहले ही कर लें, ताकि ऐन वक्त पर कोई दिक्कत न हो.