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CUET UG 2026 : NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, दावा- विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा

CUET UG में 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 96.6 फीसदी छात्रों को उनकी पसंद का शहर मिल चुका है.

CUET UG 2026
परीक्षा के लिए कतार में लगे विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आयोजित की जाने वाली देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 11 मई से शुरू होगी. यह 31 में तक चलने वाली है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. सीयूईटी यूजी एग्जाम एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि इस साल 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 96.6 फीसदी छात्रों को उनकी पसंद का शहर मिल चुका है.

जबकि 79 प्रतिशत को उनकी पहली पसंद का शहर अलॉट हुआ है, लेकिन 3.4 फीसदी छात्रों को उनकी पसंदीदा शहर नहीं मिल पाया, क्योंकि हाई डिमांड वाले शहरों में सीटें सीमित थीं. ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए एनटीए री एलोकेशन विंडो खोली, जिन्हें उनकी पसंद के शहर में सेंटर नहीं मिल पाया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार इस साल परीक्षा का स्तर काफी बड़ा हो गया है.

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परीक्षा में रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1568866 हैं. इन विद्यार्थियों के कल परीक्षाओं की संख्या 6756321 रहेगी. प्रत्येक छात्र ने औसतन 4.31 विषयों को चुना है. सब्जेक्ट कांबिनेशन की बात की जाए तो 12906 कांबिनेशन में यह परीक्षा हो रही है. परीक्षा को देश भर में 35 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा शहर, केंद्र, तिथि और शिफ्ट को ध्यान से जांच लें. साथ ही अपनी ट्रैवल प्लानिंग पहले ही कर लें, ताकि ऐन वक्त पर कोई दिक्कत न हो.

एग्जाम एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि इस साल 241 यूनिवर्सिटीज व कॉलेज इस परीक्षा के जरिए एडमिशन ओपन करेंगे. इनमें कई प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी धारवाड़ भी शामिल हैं. इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय 49, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय 39, डीम्ड विश्वविद्यालय 27, निजी विश्वविद्यालय 119 व अन्य सरकारी संस्थान 7 हैं.

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एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि एनटीए ने अधिकतम छात्रों को उनके पसंदीदा शहर देने का प्रयास किया है, लेकिन भारी मांग और केंद्र की सीमित क्षमता के कारण कुछ छात्रों को उनके चुने गए विकल्पों से बाहर सेंटर आवंटित किए गए थे. जिन उम्मीदवारों को किसी कारण उनकी पसंद से बाहर सेंटर मिला है, री-एलोकेशन का 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर दी जा रही है. छात्र ऑफिशियल पोर्टल https://cuet.nta.nic.in पर लॉगिन करके उन शहरों का चुनाव कर सकते हैं. जहां खाली स्लॉट्स व अपनी सिटी बदल सकते हैं.
अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी है गई है कि वे बिना देरी किए पोर्टल चेक करें, क्योंकि खाली सीटें सीमित हैं.

CUET UG के यह हैं आंकड़े :

सब्जेक्टस्टूडेंट
58,69,959
43,63,096
32,93,660
231,011
111,140


स्टूडेंट की संख्या के आधार पर टॉप 5 स्टेट :

स्टेटकैंडिडेट
उत्तर प्रदेश3,85,923
बिहार1,44,269
दिल्ली1,44,160
मध्य प्रदेश98,406
राजस्थान94,4033


सब्जेक्ट के आधार पर टॉप 4 :

सब्जेक्टकैंडिडेट
अंग्रेजी 12,64,099
कैमेस्ट्री9,50,802
फिजिक्स9,13,691
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट9,12,406

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