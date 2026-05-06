CUET UG 2026 : NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, दावा- विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
CUET UG में 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 96.6 फीसदी छात्रों को उनकी पसंद का शहर मिल चुका है.
Published : May 6, 2026 at 3:52 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आयोजित की जाने वाली देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 11 मई से शुरू होगी. यह 31 में तक चलने वाली है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. सीयूईटी यूजी एग्जाम एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि इस साल 15.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 96.6 फीसदी छात्रों को उनकी पसंद का शहर मिल चुका है.
जबकि 79 प्रतिशत को उनकी पहली पसंद का शहर अलॉट हुआ है, लेकिन 3.4 फीसदी छात्रों को उनकी पसंदीदा शहर नहीं मिल पाया, क्योंकि हाई डिमांड वाले शहरों में सीटें सीमित थीं. ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए एनटीए री एलोकेशन विंडो खोली, जिन्हें उनकी पसंद के शहर में सेंटर नहीं मिल पाया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार इस साल परीक्षा का स्तर काफी बड़ा हो गया है.
CUET-UG 2026 — the logistics behind centre allocation 🧵— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 5, 2026
This year's exam is among the largest computer-based tests conducted anywhere in the world:
• 15,68,866 candidates registered
• Up to 5 subjects each → 67,56,321 test instances
• 12,906 distinct subject combinations…
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परीक्षा में रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1568866 हैं. इन विद्यार्थियों के कल परीक्षाओं की संख्या 6756321 रहेगी. प्रत्येक छात्र ने औसतन 4.31 विषयों को चुना है. सब्जेक्ट कांबिनेशन की बात की जाए तो 12906 कांबिनेशन में यह परीक्षा हो रही है. परीक्षा को देश भर में 35 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा शहर, केंद्र, तिथि और शिफ्ट को ध्यान से जांच लें. साथ ही अपनी ट्रैवल प्लानिंग पहले ही कर लें, ताकि ऐन वक्त पर कोई दिक्कत न हो.
एग्जाम एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि इस साल 241 यूनिवर्सिटीज व कॉलेज इस परीक्षा के जरिए एडमिशन ओपन करेंगे. इनमें कई प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी धारवाड़ भी शामिल हैं. इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय 49, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय 39, डीम्ड विश्वविद्यालय 27, निजी विश्वविद्यालय 119 व अन्य सरकारी संस्थान 7 हैं.
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एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि एनटीए ने अधिकतम छात्रों को उनके पसंदीदा शहर देने का प्रयास किया है, लेकिन भारी मांग और केंद्र की सीमित क्षमता के कारण कुछ छात्रों को उनके चुने गए विकल्पों से बाहर सेंटर आवंटित किए गए थे. जिन उम्मीदवारों को किसी कारण उनकी पसंद से बाहर सेंटर मिला है, री-एलोकेशन का 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर दी जा रही है. छात्र ऑफिशियल पोर्टल https://cuet.nta.nic.in पर लॉगिन करके उन शहरों का चुनाव कर सकते हैं. जहां खाली स्लॉट्स व अपनी सिटी बदल सकते हैं.
अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी है गई है कि वे बिना देरी किए पोर्टल चेक करें, क्योंकि खाली सीटें सीमित हैं.
CUET UG के यह हैं आंकड़े :
|सब्जेक्ट
|स्टूडेंट
|5
|8,69,959
|4
|3,63,096
|3
|2,93,660
|2
|31,011
|1
|11,140
स्टूडेंट की संख्या के आधार पर टॉप 5 स्टेट :
|स्टेट
|कैंडिडेट
|उत्तर प्रदेश
|3,85,923
|बिहार
|1,44,269
|दिल्ली
|1,44,160
|मध्य प्रदेश
|98,406
|राजस्थान
|94,4033
सब्जेक्ट के आधार पर टॉप 4 :
|सब्जेक्ट
|कैंडिडेट
|अंग्रेजी
|12,64,099
|कैमेस्ट्री
|9,50,802
|फिजिक्स
|9,13,691
|जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
|9,12,406