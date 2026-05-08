ETV Bharat / state

CUET-UG 2026: परीक्षा से पहले NTA ने जारी किए ड्रेस कोड और धार्मिक वस्तुओं को लेकर निर्देश

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी, जानिए परीक्षा केंद्र के अंदर क्या-क्या ले जा सकते हैं.

CUET-UG 2026 ड्रेस कोड और जरूरी सामान को लेकर एडवाइजरी जारी
CUET-UG 2026 ड्रेस कोड और जरूरी सामान को लेकर एडवाइजरी जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले सामान को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी. यह परीक्षा देशभर के साथ-साथ विदेश के 15 शहरों में भी कराई जाएगी. एनटीए ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वह परीक्षा केंद्र पर निर्धारित नियमों का पालन करें, जिससे जांच प्रक्रिया और परीक्षा संचालन सुचारु रूप से हो सके.

पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति

एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं. गर्मी के मौसम को देखते हुए यह अनुमति दी गई है, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. हालांकि, बोतल पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का लेबल या कवर नहीं होना चाहिए.

धार्मिक प्रतीकों और धागों को लेकर निर्देश

एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार धार्मिक आस्था से जुड़े वस्त्र या प्रतीक पहन सकते हैं. इसके लिए उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा, जिससे सुरक्षा जांच और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके. एजेंसी ने विशेष रूप से कहा है कि धार्मिक धागे जैसे कलावा पहनने की अनुमति होगी. हालांकि, उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय लेकर केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, जिससे जांच प्रक्रिया में देरी न हो.

हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह

परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. एडवाइजरी में सफेद या हल्के रंग के कपड़ों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार ऊनी कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें समय से पहले केंद्र पहुंचना होगा. एनटीए का कहना है कि अत्यधिक भारी कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सुरक्षा जांच में अधिक समय लग सकता है.

जूते-चप्पल को लेकर क्या कहा गया

उम्मीदवारों को सामान्य जूते, चप्पल या लो-हील फुटवियर पहनने की सलाह दी है. भारी जूते, ऊंची हील या ऐसे फुटवियर जिनमें अतिरिक्त जांच की जरूरत हो सकती है, उनसे बचने को कहा गया है. यह नियम परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को तेज और आसान बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है.

हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल जारी: यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या जानकारी चाहिए तो वह एनटीए हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए एजेंसी ने हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 जारी किया है. इसके अलावा उम्मीदवार ई-मेल cuet-ug@nta.ac.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत या सवाल भेज सकते हैं. एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों का सहयोग करें.

ये भी पढ़ें:

CUET UG 2026: 15.68 लाख उम्मीदवारों को मिला एग्जाम सेंटर बदलने का मौका

CUET UG 2026: 11 मई से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन बातों का रखें ध्यान

TAGGED:

CUET UG 2026
NTA ADVISORY FOR ESSENTIAL ITEM
NTA ISSUES ADVISORY
NTA ADVISORY REGARDING DRESS CODE
NTA ADVISORY FOR ESSENTIAL ITEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.