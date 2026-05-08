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CUET-UG 2026: परीक्षा से पहले NTA ने जारी किए ड्रेस कोड और धार्मिक वस्तुओं को लेकर निर्देश

CUET-UG 2026 ड्रेस कोड और जरूरी सामान को लेकर एडवाइजरी जारी ( ETV Bharat )