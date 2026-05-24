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CUET UG 2026: बकरीद के चलते टली परीक्षा, छात्रों के लिए किया हेल्पलाइन नंबर जारी

एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें.

CUET UG 2026 परीक्षा बकरीद के चलते टली
CUET UG 2026 परीक्षा बकरीद के चलते टली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 10:12 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 10:33 PM IST

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नई दिल्ली: देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 28 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है. बकरीद (ईद-उल-जुहा) की छुट्टी की तारीख में बदलाव होने के बाद यह फैसला लिया गया. NTA ने साफ किया है कि 28 मई को दोनों शिफ्ट में होने वाली परीक्षा अब तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगी. नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी.

NTA ने जारी किया आधिकारिक नोटिस: NTA की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में बताया गया कि केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 22 मई को बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया था. इसी को ध्यान में रखते हुए CUET UG 2026 की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया. इससे पहले 5 मई को परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें 28 मई को कई विषयों की परीक्षा तय थी. अब उन सभी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है.

दोनों शिफ्ट की परीक्षा पर असर: NTA ने कहा कि 28 मई को होने वाली पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं स्थगित रहेंगी. यानी उस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी. इससे उन छात्रों को राहत मिली है, जिन्हें यात्रा और त्योहार के कारण परेशानी होने की आशंका थी.

जल्द जारी होगी नई तारीख: एजेंसी ने बताया कि प्रभावित छात्रों के लिए नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी. साथ ही नए एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी. NTA ने छात्रों से कहा है कि वह नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, जिससे किसी भी अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके.

हेल्पलाइन नंबर भी जारी: NTA ने छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 जारी किया है. इसके अलावा छात्र ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्या भेज सकते हैं. फिलहाल अब छात्रों की नजर NTA की अगली घोषणा पर टिकी हुई है, जिसमें परीक्षा की नई तारीख और आगे की प्रक्रिया साफ की जाएगी.

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Last Updated : May 24, 2026 at 10:33 PM IST

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