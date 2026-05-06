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CUET UG 2026: 15.68 लाख उम्मीदवारों के लिए 35 शिफ्ट्स में हो रही परीक्षा, सेंटर बदलने का मिला मौका

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 ( ETV Bharat )