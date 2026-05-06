CUET UG 2026: 15.68 लाख उम्मीदवारों के लिए 35 शिफ्ट्स में हो रही परीक्षा, सेंटर बदलने का मिला मौका
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए 15,68,866 उम्मीदवारों ने कराया पंजीकरण, देशभर में 35 शिफ्ट्स में आयोजित होगी परीक्षा
Published : May 6, 2026 at 11:35 AM IST
नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 इस साल परीक्षा के लिए 15,68,866 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जबकि उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों के चलते कुल 67,56,321 टेस्ट इंस्टेंस बने हैं. इसके साथ ही 12,906 अलग-अलग विषय संयोजन सामने आए हैं और परीक्षा को देशभर में 35 शिफ्ट्स में आयोजित किया जा रहा है. यह परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच देश-विदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी. जिन छात्रों को उनकी पसंद के शहर के बजाय किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र मिला है, वह अब इसे बदल सकते हैं. NTA ने री-एलोकेशन विंडो खोल दी है.
67.56 लाख टेस्ट इंस्टेंस ने बढ़ाई जटिलता : CUET UG 2026 में एक उम्मीदवार एक से अधिक विषय चुन सकते हैं. अधिकतम 5 विषय चुनने की सुविधा के कारण कुल टेस्ट इंस्टेंस की संख्या बढ़कर 67.56 लाख तक पहुंच गई है. यानी हर विषय के लिए अलग परीक्षा आयोजित करनी पड़ रही है. यही वजह है कि परीक्षा को एक ही दिन में नहीं बल्कि कई दिनों और शिफ्ट्स में आयोजित करना पड़ रहा है.
12,906 विषय संयोजन परीक्षा संचालन की बड़ी चुनौती:इस बार छात्रों ने अलग-अलग विषयों के संयोजन चुने, जिससे कुल 12,906 यूनिक कॉम्बिनेशन बने. इन सभी संयोजनों के अनुसार परीक्षा शेड्यूल तैयार किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी छात्र के विषय एक ही समय पर न टकराएं.
CUET-UG 2026 — the logistics behind centre allocation 🧵— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 5, 2026
This year's exam is among the largest computer-based tests conducted anywhere in the world:
• 15,68,866 candidates registered
• Up to 5 subjects each → 67,56,321 test instances
• 12,906 distinct subject combinations…
35 शिफ्ट्स में आयोजित होगी परीक्षा:इतने बड़े स्तर की परीक्षा को सुचारु रूप से कराने के लिए इसे 35 अलग-अलग शिफ्ट्स में बांटा गया है. हर शिफ्ट में अलग-अलग विषयों की परीक्षा होती है, जिससे सभी उम्मीदवारों को उनके चुने गए विषयों के अनुसार समय मिल सके और परीक्षा में किसी तरह की बाधा न आए.
तीन राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार:इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या दर्ज की गई है. इन तीन राज्यों से करीब 6.74 लाख उम्मीदवार हैं, जो कुल उम्मीदवारों का लगभग 43% हिस्सा है.
सेंटर अलॉटमेंट बना चुनौतीपूर्ण:NTA के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या और विषयों के विविध संयोजन के कारण परीक्षा केंद्र आवंटन एक जटिल प्रक्रिया बन गई थी. परीक्षा केंद्र आवंटन के दौरान हर उम्मीदवार के लिए तीन बातों पसंदीदा शहर, विषय संयोजन और परीक्षा की शिफ्ट का ध्यान रखा गया. इस दौरान जब किसी शहर में किसी विशेष विषय और शिफ्ट के लिए सीटें कम पड़ गई, तो कुछ उम्मीदवारों को दूसरे शहर में केंद्र देना पड़ा. 79% उम्मीदवारों को पहली पसंद का शहर मिला. जबकि, 96.6% उम्मीदवारों को उनके चुने हुए शहरों में से ही एक मिला.
कुछ उम्मीदवारों को हुई असुविधा: NTA के अनुसार, करीब 3.4% उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा शहरों के बाहर परीक्षा केंद्र मिला है. इसके पीछे सीमित परीक्षा केंद्र, ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या और विषय और शिफ्ट का टकराव मुख्य कारण हैं. हालांकि, NTA ने इस असुविधा को स्वीकारा और समाधान किया.
सेंटर बदलने का मौका, री-एलोकेशन विंडो शुरू:जिन छात्रों को उनकी पसंद के शहर के बजाय किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र मिला है, वह अब इसे बदल सकते हैं. NTA ने री-एलोकेशन विंडो खोल दी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर उपलब्ध खाली स्लॉट्स में से वैकल्पिक शहर चुन सकते हैं. यह प्रक्रिया “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगी, इसलिए जल्दी आवेदन करना जरूरी है.
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