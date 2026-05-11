CUET UG 2026 परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम से पहले पढ़ लें NTA की गाइडलाइन
सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा आज से शुरू हो रही है. पहले दिन कुल 1,24,020 छात्र परीक्षा देंगे. NTA ने गाइडलाइन जारी की है.
Published : May 11, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से होने वाली CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई यानी आज से शुरू हो गई. यह परीक्षा 31 मई तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी. इस वर्ष CUET (UG) में 15,68,866 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि कुल 67,56,321 टेस्ट इंस्टेंस और 12,906 अलग-अलग विषय संयोजन हैं. परीक्षा 21 दिनों में 35 शिफ्ट्स में होगी. परीक्षा भारत समेत 13 देशों के 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों में किया जा रहा है.
पहले दिन दो शिफ्ट में परीक्षा
11 मई को परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहले दिन कुल 1,24,020 छात्र परीक्षा देंगे. पहली शिफ्ट में 314 परीक्षा केंद्र, 63247 छात्र और 8 विषयों की परीक्षा होगी. दूसरी शिफ्ट में 281 परीक्षा केंद्र, 60773 छात्र और 8 विषयों की परीक्षा होगी. पहले दिन इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा होगी.
परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना जरूरी
NTA ने छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, दो पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल फोटो आईडी, पारदर्शी पेन, पारदर्शी पानी की बोतल और जरूरत होने पर डायबिटीज से जुड़ी खाने की चीजें भी ले जा सकते हैं. इसके अलावा छात्रों को हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. सामान्य जूते, चप्पल या लो-हील फुटवियर पहन सकते हैं. धार्मिक धागे या अन्य आस्था से जुड़ी चीजें पहनने की अनुमति होगी, लेकिन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा.
PwD उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था
PwD (Person with Disability) और PwBD (Person with Benchmark Disability) उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब और अतिरिक्त समय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. NTA ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा शहर, केंद्र, तारीख और शिफ्ट की जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें और रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें.
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