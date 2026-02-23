ETV Bharat / state

CUET UG 2026 के आवेदन फिर खोले, अब 26 फरवरी तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

कोटा: देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी (CUET UG 2026) का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कर रही है. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दोबारा खोले गए हैं. उसके पहले एक बार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था.

सीयूईटी यूजी के एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पहले बंद हो चुके आवेदनों को सोमवार दोपहर को दोबारा ओपन किया है. अब विद्यार्थी 26 फरवरी रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में 4 दिन कैंडिडेट्स को मिले हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को आगाह किया है कि इस समय अवधि के बाद अब आगे ऑनलाइन आवेदन नहीं बढ़ेंगे. इसीलिए तय समय अवधि में आवेदन कर दें. दूसरी तरफ विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन में सावधानी बरते हैं, क्योंकि इसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होगी.

राजीव गांधी नगर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फॉर्म फिलिंग सेंटर को संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि पहले हुए ऑनलाइन आवेदन में 13 लाख से ज्यादा आवेदन पहले हो चुके थे. अब दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन होने पर इसमें बढ़ोतरी होगी.