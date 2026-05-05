CUET UG 2026: 11 मई से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन बातों का रखें ध्यान
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-यूजी 2026 का प्रवेश पत्र जारी देश-विदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगी परीक्षा
Published : May 5, 2026 at 7:24 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-यूजी (CUET-UG) 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. यह परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच देश-विदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इन तारीखों में तय है, वह अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
परीक्षा का पूरा शेड्यूल और पैटर्न समझें:
NTA के अनुसार CUET UG 2026 परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी. हर शिफ्ट की अवधि 3 घंटे होगी. एक छात्र को एक शिफ्ट में कम से कम एक और अधिकतम तीन विषय मिल सकते हैं. अगर किसी उम्मीदवार को तीन विषय दिए गए हैं, तो उसे पूरे तीन घंटे परीक्षा देनी होगी. वहीं, अगर दो विषय हैं तो छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद पहले भी बाहर जा सकता है. परीक्षा से पहले ही उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप के जरिए यह जानकारी दी जा चुकी है कि उनका सेंटर किस शहर में होगा और परीक्षा कब है. अब एडमिट कार्ड में पूरी डिटेल जैसे सेंटर का नाम, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश मिल जाएंगे.
ऐसे एडमिट कार्ड करें डाउनलोड:
एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह एडमिट कार्ड की कम से कम 2-3 कॉपी प्रिंट कर लें, जिससे जरूरत पड़ने पर परेशानी न हो. सबसे पहले CUET की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर “CUET UG 2026 Admit Card” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. अब अपना Application Number और Password या Date of Birth डालें. लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. इसे ध्यान से चेक करें और फिर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.
आवेदन फॉर्म में दी गई फोटो ही पहचान के लिए मान्य
NTA ने साफ कहा है कि जो फोटो आवेदन फॉर्म में दी गई थी, वही पहचान के लिए मान्य होगी. अगर किसी छात्र की फोटो मैच नहीं करती, तो उसे अतिरिक्त दस्तावेज साथ लाने होंगे. यह प्रमाण पत्र प्रिंसिपल या किसी भी क्लास-I राजपत्रित अधिकारी (जैसे तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, SDM, DM) द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित होना चाहिए. कई बार एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या अन्य जानकारी में गलती हो सकती है. ऐसी स्थिति में छात्र तुरंत NTA के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या ईमेल cuet-ug@nta.ac.in से संपर्क कर सकते हैं.
नियमित अपडेट पर रखें नजर:
NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और CUET की वेबसाइट चेक करते रहें. परीक्षा से जुड़ा कोई भी नया अपडेट या बदलाव यहीं जारी किया जाएगा. परीक्षा के समय छोटी-छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी बन सकती हैं, परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने दस्तावेज और जरूरी सामान तैयार कर लें, जिससे अंतिम समय में भागदौड़ न करनी पड़े.इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.
परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है:
- एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी
- वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि फोटो में अंतर हो तो आवश्यक प्रमाण पत्र
- परीक्षा केंद्र पर समय से कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचें
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