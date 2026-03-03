ETV Bharat / state

हीरे से कम नहीं है खीरा, एक एकड़ से ही 10 लाख रु कमाने का दम, ऐसे होती है बंपर कमाई

जायद में करें खीरे की खेती, कम समय में उत्पादन शुरू और 40-45 दिन में फसल हो जाएगी तैयार, जानें पूरी प्रोसेस.

CUCUMBER CULTIVATION EARNING MP FARMERS
जायद में खीरे की खेती से कमाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 10:35 AM IST

6 Min Read
रिपोर्ट : अखिलेश शुक्ला

शहडोल : किसानों के लिए कई ऐसी ऑफ सीजन वाली फसलें भी होती हैं, जो कम समय में भी बंपर कमाई करा देती हैं. ऐसी ही फसल है खीरा, जिसे किसानों के लिए हीरा कहना गलत नहीं होगा. अगर आप सब्जी की फसल लगाने में लेट हो चुके हैं, तो आप खीरे की फसल लगा सकते हैं. जायद (रबी-खरीफ के बीच) के सीजन में ये बहुत ही बेहतर फसल होती है, और कम समय में उत्पादन भी देना शुरू कर देती है. आजकल बहुत सारे किसान खीरे की खेती कर रहे हैं, और इससे खटाखट पैसे भी कमा रहे हैं.

जायद में खीरे की खेती से कमाल

खीरा (ककड़ी) एक ऐसी सब्जियों में एक ऐसी फसल है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है, और गर्मी के सीजन में तो इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है. हर कोई बाजार से इसे लेकर आता है, मार्केट में भी खीरा फटाफट बिक जाता है, और इसलिए खीरे की खेती करने वाले किसानों की भी संख्या बढ़ रही है. खासकर गर्मी के सीजन में तो ज्यादातर किसान खीरे की खेती करना पसंद करते हैं. किसान सत्यकुमार सिंह बताते हैं, '' मैं पिछले कुछ सालों से खीरे की खेती कर रहा हूं और गर्मी के सीजन में खीरा जरूर लगाता हूं. आजकल तरह-तरह के हाइब्रिड बीज भी आने लगे हैं, जिससे प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है.

how to do cucumber farming
खीरे की खेती के हैं बड़े फायदे (Getty Images)

खीरा की खेती इस वजह से पहली पसंद

किसान सत्य कुमार बताते हैं, '' सबसे पहली बात तो खीरा की फसल लगाने के बाद यह 40 से 45 दिनों में प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है. मतलब ये कम दिन में तैयार हो जाता है, अगर हम इस फसल को लगाने में देरी भी कर गए हैं, तो यह कम दिन में तैयार हो जाती है, इसलिए इसे फरवरी-मार्च में भी किसान लगाना प्रिफर करता है, और इसलिए ये फसल उसकी पसंदीदा बनी रहती है. इसके अलावा खीरा गर्मी के सीजन में बहुतायत में बिकता है. हर सीजन में इसकी डिमांड बनी रहती है, इसलिए भी लोग खीरे की खेती करते हैं और गर्मी के सीजन में तो अधिकतर लोग इसका सेवन करना पसंद करते हैं. गर्मी के सीजन में खीरा खाना सेहत के लिए लाभदायक भी माना जाता है, यही एक वजह भी है इसकी मार्केट में डिमांड काफी बनी रहती है.''

MP FARMERS NEWS
किसानों को कम समय में मालामाल कर देती है खीरे की खेती (Etv Bharat)

इस तरह करें खीरे के खेती

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रजापति बताते हैं, '' आजकल मार्केट में तरह-तरह के बीज आने लगे हैं. हाइब्रिड बीज भीआने लगे हैं. सबसे पहले तो किसान अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद लें, फिर इसके बाद खीरे की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले खेतों की जुताई कर लें. अच्छी तरह से जब खेत की जुताई हो जाए तो रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर लें. इसके बाद अगर आप ड्रिप और मल्चिंग पद्धति से खेती करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका उत्पादन लगभग डेढ़ गुना तक बढ़ सकता है. रोटावेटर चलाने के बाद खेत पर बेड बनवाएं. इसके बाद खाद डालें और फिर मल्चिंग बिछाकर ड्रिप लगा करके बीज लगा दें, जिसके बाद दो से तीन दिन में ही खीरे के पौधे जमीन के ऊपर नजर आने लग जाएंगे.''

Cucumber cultivation Benefits
40-45 दिन में तैयार हो जाती है खीरे की पहली फसल (Etv Bharat)

फसल का निरीक्षण करना बेहद जरूरी

कृषि वैज्ञानिक आगे कहाते हैं, '' हफ्ते भर बाद एक बार फिर से फसल की निंदाई-गुड़ाई करके उसमें खाद डालें. हर दिन फसलों का निरीक्षण करते रहें, जिससे किसी तरह के रोग व्याधि कीट अगर उस फसल पर लगते हैं, तो जल्दी पता चल जाएगा, जिससे आप उसका सही समय पर इलाज कर सकते हैं. खीरे की खेती में इस बात का ध्यान रखें कि समय-समय से खाद डालते रहें, नहीं तो उसमें रोग कीट लग सकते हैं. देखते-देखते खीरे की फसल कम समय में ही उत्पादन देना शुरू कर देगी, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी. खीरे की खेती करने से पहले कोशिश करें कि प्रति एकड़ लगभग 10 से 12 टन अगर बेहतर सड़ी हुई गोबर खाद मिल जाए तो वह भी जरूर डाल दें.''

Cucumber cultivation Benefits
गर्मियों के पीक सीजन में मिलते हैं खीरे के बंपर रेट (Etv Bharat)

जायद में इस वक्त लगाएं खीरे की फसल

जायद में खासकर लास्ट फरवरी और मार्च के मध्य तक किसान खीरा लगा देते हैं, और ये उत्तम समय भी माना जाता है, क्योंकि ये फसल लगभग 60 से 80 दिनों तक चलती है और एक्सपर्ट्स की मानें तो 40 से 45 दिन में खीरे की पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं. अगर आपका पौधा स्वस्थ है सही से देख रेख होती है तो इसकी पहली तुड़ाई हो जाएगी. मतलब कम समय में खीरे की फसल तैयार हो जाती है इसलिए भी किसान दूसरी सब्जियों की खेती में देरी होने पर अपने खाली खेतों पर खीरे की फसल लगा देते हैं, क्योंकि यह बाजार में बिक भी जाता है क्योंकि इसकी डिमांड हाथों हाथ बनी रहती है.

High earning vegetable crops
जायद में खीरा की खेती से कमाल (Etv Bharat)

यह भी पढे़ं-

खीरे से होती है बंपर कमाई

गर्मियों के पीक सीजन में खीरे के रेट काफी ज्यादा पहुंच जाते हैं. अगर अच्छे से खेती की जाए तो एक एकड़ खेती में ही खीरे की 300 से 500 क्विंटल फसल निकल आती है. इंदौर सब्जी मंडी के मुताबिक बाजार में खीरे के भाव 800 रु क्विंटल से 5000 रु प्रति क्विंटल तक पहुंच जाते हैं, ऐसे में एक एकड़ खीरे की खेती से ही कई बार किसान मालामाल हो जाते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर एक किसान के खेत में 400 क्विंटल खीरे की पैदावार होती है और उस वक्त खीरे के रेट 2500 रु प्रति क्विंटल चल रहे हैं, तो किसान आसानी से 10 लाख रु तक कमा सकता है. इसमें से खीरे की फसल की लागत भी घटा दी जाए तो भी बंपर मुनाफा होता है.

