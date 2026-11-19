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कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर CTU बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर की सूझ बूझ से यात्रियों की बची जान

कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर CTU बस में लगी आग ( ETV Bharat )

Kurukshetra Bus on Fire : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे-44 पर पिपली के गांव प्रतापगढ़ के पास दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही CTU की एक चलती बस में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी. घटना के समय बस में करीब 22 यात्री सवार थे.

बस में लगी आग : बस पिपली से लंच ब्रेक के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी. कुछ दूरी तय करने के बाद बस में धुआं और जलने की गंध आने लगी. देखते ही देखते बस में आग फैलने लगी, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हालात को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे खड़ा किया और चालक और परिचालक ने अपनी सूझबूझ से ऑटोडोर को सबसे पहले खोला और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद पुलिस की डायल-112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की.