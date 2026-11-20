वेडिंग सीजन से गुलजार होंगे बाजार: दिल्ली सहित देशभर में शादियों से 6 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान
CTI का अनुमान है कि इस सीजन देशभर में करीब 52 लाख शादियां होंगी, जिससे बाजार में 6 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार होगा.
Published : November 20, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली: नवरात्रि फेस्टिव सीजन में बंपर कमाई के बाद अब देशभर के व्यापारियों की निगाहें वेडिंग सीजन पर टिक गई हैं. चार महीने के लंबे इंतजार के बाद शनिवार, 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी और तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ देश और राजधानी दिल्ली में शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) का अनुमान है कि इस सीजन में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होंगी, जिससे बाजार में 6 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार होगा. इसमें अकेले दिल्ली-NCR की हिस्सेदारी 5 लाख शादियों के साथ 1 लाख करोड़ रुपये की रहने की उम्मीद है.
'वोकल फॉर लोकल' का असर, चीनी सामानों को झटकासीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि GST दरों में मिली राहत के बाद ग्राहकों के खरीदारी करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है. लोग विदेशी सामान के मुकाबले भारतीय उत्पादों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं. 'वोकल फॉर लोकल वेडिंग्स' अभियान के चलते बाजार में चीनी लाइटिंग, आर्टिफिशियल सजावट और विदेशी गिफ्ट आइटम्स की मांग काफी घट गई है.
इसका सीधा फायदा देश के पारंपरिक कारीगरों, ज्वैलर्स और कपड़ा व्यापारियों को मिल रहा है, जिनके पास ऑर्डर्स की भरमार है. इसके अलावा डेकोरेटर, कैटरर, फ्लोरिस्ट, कलाकार, ट्रांसपोर्टर और होटल इंडस्ट्री के साथ-साथ MSME सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा.शादी के बजट का पूरा गणित सीटीआई के महासचिव रमेश आहूजा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा के अनुसार, एक शादी का कुल बजट गुड्स एंड सर्विसेज में इस तरह बंटा होता है.
शादी के बजट का पूरा गणित
सीटीआई के महासचिव रमेश आहूजा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा के अनुसार, एक शादी का कुल बजट गुड्स एंड सर्विसेज में इस तरह बंटा होता है.
- सामान पर खर्च (50%)
- ज्वैलरी (आभूषण): 15%
- कपड़े, साड़ियां और लहंगे: 10%
- इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: 5%
- ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां और स्नैक्स: 5%
किराना और सब्जियां: 5%
- गिफ्ट आइटम्स: 4%
- अन्य सामान: 6%
- सेवाओं पर खर्च: (50%)
- टेंट सजावट: 10%
- कैटरिंग सेवाएं: 10%
- बैंक्वेट हॉल, होटल और वेन्यू: 5%
- फूलों की सजावट: 4%
- इवेंट मैनेजमेंट: 3%
- ट्रांसपोर्ट और कैब: 3%
- ऑर्केस्ट्रा और संगीत: 3%
- लाइट और साउंड: 3%
- फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी: 2%
- अन्य सेवाएं: 7%
21 नवंबर को अबूझ साया, 13 दिसंबर से लग जाएगा ब्रेक
ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले गए थे, जिससे मांगलिक कार्यों पर विराम लगा था. अब 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर अबूझ साया होने के कारण बड़ी संख्या में शादियां होंगी. हालांकि, आचार्य आशीष शास्त्री ने बताया कि 13 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027 तक मलमास के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं रहेंगे. इसके बाद 15 जनवरी से फिर शहनाइयां गूंजेंगी, जो 28 जून 2027 तक चलेंगी. बाद में शुक्र तारा अस्त होने और 13 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ यह सीजन चार महीने के लिए थम जाएगा.
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