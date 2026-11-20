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वेडिंग सीजन से गुलजार होंगे बाजार: दिल्ली सहित देशभर में शादियों से 6 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान

21 नवंबर से शुरू होगा शादी का शुभ मुहूर्त. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: नवरात्रि फेस्टिव सीजन में बंपर कमाई के बाद अब देशभर के व्यापारियों की निगाहें वेडिंग सीजन पर टिक गई हैं. चार महीने के लंबे इंतजार के बाद शनिवार, 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी और तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ देश और राजधानी दिल्ली में शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) का अनुमान है कि इस सीजन में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होंगी, जिससे बाजार में 6 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार होगा. इसमें अकेले दिल्ली-NCR की हिस्सेदारी 5 लाख शादियों के साथ 1 लाख करोड़ रुपये की रहने की उम्मीद है.

'वोकल फॉर लोकल' का असर, चीनी सामानों को झटकासीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि GST दरों में मिली राहत के बाद ग्राहकों के खरीदारी करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है. लोग विदेशी सामान के मुकाबले भारतीय उत्पादों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं. 'वोकल फॉर लोकल वेडिंग्स' अभियान के चलते बाजार में चीनी लाइटिंग, आर्टिफिशियल सजावट और विदेशी गिफ्ट आइटम्स की मांग काफी घट गई है.

इसका सीधा फायदा देश के पारंपरिक कारीगरों, ज्वैलर्स और कपड़ा व्यापारियों को मिल रहा है, जिनके पास ऑर्डर्स की भरमार है. इसके अलावा डेकोरेटर, कैटरर, फ्लोरिस्ट, कलाकार, ट्रांसपोर्टर और होटल इंडस्ट्री के साथ-साथ MSME सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा.शादी के बजट का पूरा गणित सीटीआई के महासचिव रमेश आहूजा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा के अनुसार, एक शादी का कुल बजट गुड्स एंड सर्विसेज में इस तरह बंटा होता है. शादी के बजट का पूरा गणित