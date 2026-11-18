ETV Bharat / state

शिक्षक बनने की राह में कितना जरूरी है CTET? जानिए पूरा पैटर्न और तैयारी का तरीका

शिक्षक बनने के लिए सीटेट जरूरी ( ETV Bharat )

पटना: शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ निजी विद्यालयों में बेहतर अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए भी इस परीक्षा का विशेष महत्व है. 12 और 13 दिसंबर 2026 को सीटेट के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाना है.

नौकरी मिलने की गारंटी नहीं

इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण क्षेत्र में रोजगार के कई रास्ते खुलते हैं. हालांकि, सीटेट पास करना सीधे शिक्षक की नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है, बल्कि यह निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं के साथ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता का एक महत्वपूर्ण आधार है.

शिक्षक कुमार प्रियांक (ETV Bharat) सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षक कुमार प्रियांक ने बताया कि आज शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केवल बीएड या डीएलएड की डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं रह गया है. अभ्यर्थियों को अपनी शिक्षण क्षमता और विषय की समझ को भी प्रमाणित करना होता है. इसी दिशा में सीटेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस परीक्षा के माध्यम से यह आकलन किया जाता है कि अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षणिक समझ, शिक्षण कौशल और विषय संबंधी जानकारी रखता है या नहीं. कहां मिलेंगे नौकरी के अवसर?

शिक्षक कुमार प्रियांक बताते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा अवसर केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) जैसे संस्थानों में शिक्षक बनने का होता है. इसके अलावे केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य विद्यालयों और दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए सीटेट की योग्यता महत्वपूर्ण होती है. इन संस्थानों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पदों के लिए संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार सीटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है. अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता, विषय और संबंधित पद की पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता महत्वपूर्ण

बिहार के युवाओं के लिए भी सीटेट की उपयोगिता है. राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर की नियुक्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता महत्वपूर्ण होती है. यहां सीटेट क्वालीफाई हो जाना महत्वपूर्ण हो जाता है. बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 8 तक के लिए सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. "निजी विद्यालयों में भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग बढ़ रही है. विशेषकर बड़े कॉरपोरेट स्कूल समूहों और सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता को महत्व दिया जाता है. सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में संबंधित नियमों के तहत सीटेट या उपयुक्त राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है. गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय भी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को आधार बना सकते हैं."- कुमार प्रियांक, शिक्षक कुमार प्रियांक ने कहा कि निजी विद्यालयों में नौकरी तलाश रहे अभ्यर्थियों के लिए सीटेट एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में काम करता है. कई बड़े विद्यालयों में भर्ती के दौरान सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है. कुछ संस्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में भी बदलाव करते हैं और सीधे साक्षात्कार या डेमो क्लास के आधार पर उनकी शिक्षण क्षमता का आकलन करते हैं. हालांकि, यह हर निजी विद्यालय की अपनी भर्ती नीति पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि बीएड या डीएलएड की डिग्री के साथ सीटेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपनी शिक्षण संबंधी योग्यता को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को बेहतर संस्थानों में अच्छे वेतन पर काम करने और आगे चलकर वेतन वृद्धि के अवसर भी मिल सकते हैं. सीटेट की वैधता कितने साल तक रहती है?

कुमार प्रियांक ने कहा कि सीटेट की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी आजीवन वैधता शामिल है. पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र की वैधता सीमित अवधि के लिए होती थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसमें बदलाव किया गया. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीटेट का क्वालीफाइंग प्रमाणपत्र सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आजीवन मान्य है. इसका मतलब है कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के कारण दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हालांकि, कोई अभ्यर्थी अपने अंकों में सुधार करना चाहता है तो वह दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकता है. सीटेट में कितनी भी बार शामिल होने पर रोक नहीं है. परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी भी बेहतर अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से परीक्षा दे सकते हैं. इससे अभ्यर्थियों को एक बार सफलता मिलने के बाद भविष्य में दोबारा परीक्षा की चिंता नहीं रहती और वे अपनी तैयारी का ध्यान दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर लगा सकते हैं. दो पेपर में बंटा है पूरा पैटर्न

कुमार प्रियांक ने कहा कि सीटेट परीक्षा का आयोजन दो अलग-अलग पेपर के माध्यम से किया जाता है. पहला पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरा पेपर कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है. जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों पर शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना पड़ता है. दोनों पेपर की परीक्षा अलग-अलग होती है और प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है. इस तरह एक पेपर कुल 150 अंकों का होता है और परीक्षा की अवधि ढाई घंटे निर्धारित है. इसमें गलत उत्तर देने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है.