शिक्षक बनने की राह में कितना जरूरी है CTET? जानिए पूरा पैटर्न और तैयारी का तरीका
CTET 2026: सीटेट परीक्षा पास करने के बाद नौकरी के कौन-कौन से रास्ते खुलेंगे, विशेषज्ञ से जानें कैसे करें तैयारी? रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 18, 2026 at 7:02 AM IST
पटना: शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ निजी विद्यालयों में बेहतर अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए भी इस परीक्षा का विशेष महत्व है. 12 और 13 दिसंबर 2026 को सीटेट के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाना है.
नौकरी मिलने की गारंटी नहीं
इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण क्षेत्र में रोजगार के कई रास्ते खुलते हैं. हालांकि, सीटेट पास करना सीधे शिक्षक की नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है, बल्कि यह निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं के साथ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता का एक महत्वपूर्ण आधार है.
सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षक कुमार प्रियांक ने बताया कि आज शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केवल बीएड या डीएलएड की डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं रह गया है. अभ्यर्थियों को अपनी शिक्षण क्षमता और विषय की समझ को भी प्रमाणित करना होता है. इसी दिशा में सीटेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस परीक्षा के माध्यम से यह आकलन किया जाता है कि अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षणिक समझ, शिक्षण कौशल और विषय संबंधी जानकारी रखता है या नहीं.
कहां मिलेंगे नौकरी के अवसर?
शिक्षक कुमार प्रियांक बताते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा अवसर केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) जैसे संस्थानों में शिक्षक बनने का होता है. इसके अलावे केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य विद्यालयों और दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए सीटेट की योग्यता महत्वपूर्ण होती है.
इन संस्थानों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पदों के लिए संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार सीटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है. अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता, विषय और संबंधित पद की पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता महत्वपूर्ण
बिहार के युवाओं के लिए भी सीटेट की उपयोगिता है. राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर की नियुक्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता महत्वपूर्ण होती है. यहां सीटेट क्वालीफाई हो जाना महत्वपूर्ण हो जाता है. बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 8 तक के लिए सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
"निजी विद्यालयों में भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग बढ़ रही है. विशेषकर बड़े कॉरपोरेट स्कूल समूहों और सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता को महत्व दिया जाता है. सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में संबंधित नियमों के तहत सीटेट या उपयुक्त राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है. गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय भी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को आधार बना सकते हैं."- कुमार प्रियांक, शिक्षक
कुमार प्रियांक ने कहा कि निजी विद्यालयों में नौकरी तलाश रहे अभ्यर्थियों के लिए सीटेट एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में काम करता है. कई बड़े विद्यालयों में भर्ती के दौरान सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है. कुछ संस्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में भी बदलाव करते हैं और सीधे साक्षात्कार या डेमो क्लास के आधार पर उनकी शिक्षण क्षमता का आकलन करते हैं.
हालांकि, यह हर निजी विद्यालय की अपनी भर्ती नीति पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि बीएड या डीएलएड की डिग्री के साथ सीटेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपनी शिक्षण संबंधी योग्यता को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को बेहतर संस्थानों में अच्छे वेतन पर काम करने और आगे चलकर वेतन वृद्धि के अवसर भी मिल सकते हैं.
सीटेट की वैधता कितने साल तक रहती है?
कुमार प्रियांक ने कहा कि सीटेट की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी आजीवन वैधता शामिल है. पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र की वैधता सीमित अवधि के लिए होती थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसमें बदलाव किया गया. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीटेट का क्वालीफाइंग प्रमाणपत्र सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आजीवन मान्य है. इसका मतलब है कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के कारण दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि हालांकि, कोई अभ्यर्थी अपने अंकों में सुधार करना चाहता है तो वह दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकता है. सीटेट में कितनी भी बार शामिल होने पर रोक नहीं है. परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी भी बेहतर अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से परीक्षा दे सकते हैं. इससे अभ्यर्थियों को एक बार सफलता मिलने के बाद भविष्य में दोबारा परीक्षा की चिंता नहीं रहती और वे अपनी तैयारी का ध्यान दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर लगा सकते हैं.
दो पेपर में बंटा है पूरा पैटर्न
कुमार प्रियांक ने कहा कि सीटेट परीक्षा का आयोजन दो अलग-अलग पेपर के माध्यम से किया जाता है. पहला पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरा पेपर कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है. जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों पर शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना पड़ता है.
दोनों पेपर की परीक्षा अलग-अलग होती है और प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है. इस तरह एक पेपर कुल 150 अंकों का होता है और परीक्षा की अवधि ढाई घंटे निर्धारित है. इसमें गलत उत्तर देने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है.
पहले पेपर में बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, भाषा-एक, भाषा-दो, गणित और पर्यावरण अध्ययन से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं. प्रत्येक विषय के लिए 30 अंक निर्धारित हैं. वहीं दूसरे पेपर में बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र से 30 प्रश्न, भाषा-एक से 30 प्रश्न और भाषा-दो से 30 प्रश्न होते हैं. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान में से अपने विषय के अनुसार एक विकल्प चुनना होता है. इस वैकल्पिक खंड से कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं. इस प्रकार दूसरे पेपर में भी कुल 150 प्रश्न और 150 अंक होते हैं.
केवल किताबी जानकारी तक सीमित नहीं
शिक्षक कुमार प्रियांक ने कहा कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर केवल किताबी जानकारी तक सीमित नहीं रहता है. इसमें अभ्यर्थियों की विषय संबंधी समझ, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण की अलग-अलग विधियों और कक्षा में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को समझने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है. विशेष रूप से बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र का खंड काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से यह परखा जाता है कि अभ्यर्थी बच्चों की मानसिक क्षमता, उनकी सीखने की गति और व्यक्तिगत अंतर को समझते हुए किस प्रकार पढ़ाई करा सकता है. भाषा के प्रश्नों में भाषा की समझ, व्याकरण और भाषा शिक्षण की पद्धतियों पर जोर रहता है.
उन्होंने कहा कि यहां अभ्यर्थियों को एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए कि सीटेट में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का अलग से कोई निर्धारित खंड नहीं होता है. परीक्षा मुख्य रूप से शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, भाषा और संबंधित विषयों की समझ पर आधारित होती है. इसलिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं की तैयारी में जरूरत से ज्यादा समय लगाने के बजाय निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करना अधिक फायदेमंद होगा.
आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट
कुमार प्रियांक ने बताया कि सीटेट परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं. यानी 150 अंकों में कम से कम 90 अंक लाना अनिवार्य है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को बिहार में राज्य सरकार पांच प्रतिशत तक की छूट देती है. हालांकि, सीटेट में उत्तीर्ण होना अपने आप में शिक्षक नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है. कई संस्थानों में सीटेट के अंकों को चयन प्रक्रिया में वेटेज भी दिया जाता है.
शिक्षक कुमार प्रियांक ने कहा कि इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. सीटेट में 60 प्रतिशत अंक को उत्तीर्णता का मानक रखा गया है. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को संबंधित विद्यालय प्रबंधन अपनी आरक्षण नीति के अनुसार रियायत दे सकते है. पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंकों में भी है. इसलिए सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटेट की परीक्षा में स्वतः 55 प्रतिशत का कटऑफ लागू मानना सही नहीं है. इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा के लिए न्यूनतम 60% अंक लाने के लिए तैयारी करें.
बीएड और डीएलएड की भूमिका क्या?
सीटेट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यता होनी चाहिए. इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को आधार बनाया जाता है. प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए सामान्य रूप से 12वीं के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योग्यता निर्धारित होती है. वहीं, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा छह से आठ तक के लिए स्नातक के साथ बीएड या निर्धारित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता के अलग-अलग विकल्प लागू होते हैं.
हालांकि, केवल स्नातक और बीएड की डिग्री होने से हर अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए स्वतः योग्य नहीं हो जाता. अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लिए एनसीटीई के नियमों में अलग-अलग पात्रता विकल्प निर्धारित हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्राप्त अंकों और संबंधित पेपर की पात्रता की जांच जरूर करनी चाहिए.
किन बातों पर दें विशेष ध्यान?
शिक्षक कुमार प्रियांक ने कहा कि सीटेट में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझना चाहिए. कई अभ्यर्थी विषयों की तैयारी तो करते हैं, लेकिन बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र को पर्याप्त समय नहीं देते हैं. जबकि यह खंड दोनों पेपर में शामिल होता है और कुल 30 अंकों का होता है. इसलिए बाल मनोविज्ञान, बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों, सीखने की प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा और शिक्षण विधियों की नियमित तैयारी करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी की पुस्तकों को आधार बनाकर गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी चाहिए. केवल तथ्यों को याद करने के बजाय विषयों की अवधारणाओं को समझना जरूरी है. परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें किसी परिस्थिति के आधार पर पूछा जाता है कि शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए. ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए शिक्षण के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी होना जरूरी है.
कमजोर विषयों की पहचान करें
इसके अलावे दोनों भाषाओं की तैयारी को भी गंभीरता से लेना चाहिए. अभ्यर्थियों को भाषा बोध, अपठित गद्यांश, व्याकरण और भाषा शिक्षण से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए. नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति समझने में मदद मिलती है. मॉक टेस्ट देने से समय प्रबंधन बेहतर होता है और कमजोर विषयों की पहचान भी की जा सकती है.
कुमार प्रियांक का कहना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पूरे पाठ्यक्रम का कम से कम दो से तीन बार रिवीजन करना चाहिए. चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए परीक्षा के दौरान किसी भी प्रश्न को बिना प्रयास किए नहीं छोड़ना चाहिए. हालांकि, प्रश्न को समझकर उत्तर देना जरूरी है. अंतिम दिनों में नए विषय शुरू करने के बजाय पहले से पढ़े गए टॉपिक और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को दोहराने पर अधिक ध्यान देना चाहिए.
ये भी पढ़ें:
बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए करना होगा सिर्फ ये काम
BPSC Exam : शिक्षक बहाली परीक्षा में CTET अपियरिंग अभ्यर्थियों को भी मिले मौका, छात्रों की मांग