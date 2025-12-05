ETV Bharat / state

KGMU के ट्रामा सेंटर की 5 दिनों से सीटी स्कैन मशीन खराब, जांच न होने से मरीज परेशान

लखनऊ: किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के ओपीडी ब्लॉक में सीटी स्कैन मशीन एक माह से अधिक समय से खराब है, जिसके कारण मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है. अब ट्रॉमा सेंटर में लगी सीटी स्कैन मशीन भी बीते 30 नवंबर को अचानक बंद हो गई. पांच दिन बीतने के बाद भी मशीन ठीक नहीं कराई जा सकी है. ऐसे में मरीजों की जांच न होने से इलाज प्रभावित हो रहा है.

केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में 465 बेड हैं. यहां प्रदेशभर से गंभीर रेफर मरीज आते हैं. इनमें सड़क हादसे में घायलों की संख्या अधिक होती है, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल सीटी स्कैन कराना होता है. कई मरीजों को 24 घंटे में दो बार जांच की सलाह दी जाती है. ट्रामा सेंटर में बढ़ते मरीजों के दबाव को देखते हुए कम से कम दो सीटी स्कैन मशीन की जरूरत है.

बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में एक सीटी स्कैन मशीन लगी है, जहां प्रतिदिन करीब 150 से अधिक मरीजों की जांच होती है. मशीन खराब होने से गंभीर मरीजों को शताब्दी भवन के मुख्य परिसर में सीटी जांच के लिए भेजा जा रहा है. मशीन खराब होने से इनकी जांच भर्ती रोगियों के लिए लगी मशीन पर शिफ्ट की गई है, लेकिन वहां पहले से इतना अधिक दबाव है कि ट्रामा सेंटर के 70 से 80 प्रतिशत तक मरीजों की ही जांच हो पा रही है. हालांकि, ट्रामा प्रशासन का कहना है कि कंपनी को मशीन खराब होने की जानकारी दी गई है. इंजीनियर ने काम शुरू भी कर दिया है, अभी तीन-चार दिन और लग सकते हैं.