भिलाई CSVTU में पीएचडी फीस घोटाला, 9 लाख से ज्यादा का गबन उजागर, FIR दर्ज
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में गबन का मामला सामने आया है. पीएचडी शाखा में पदस्थ कनिष्ठ सलाहकार पर केस दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 5, 2026 at 3:25 PM IST
दुर्ग: जिले के भिलाई में स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) में पीएचडी शोधार्थियों की फीस से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह अनियमितता वर्ष 2022 से 2025 के बीच की गई. 9 लाख से ज्यादा के गबन काये मामला है.
कनिष्ठ सलाहकार पर दर्ज हुआ अपराध
यूनिवर्सिटी की पीएचडी शाखा में पदस्थ कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ नेवई थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है.
फर्जी रसीदें देकर वसूली गई फीस
जांच में सामने आया कि कई PHD शोधार्थियों से फीस तो ली गई, लेकिन वह रकम विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं की गई. शोधार्थियों ने जब अपनी फीस रसीदें दिखाई, तो खाते और रजिस्टर से मिलान करने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ.
करीब साढ़े 9 लाख रुपए का गबन
आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुछ पूर्व अधिकारियों की मिलीभगत से कुल 9 लाख 44 हजार 500 रुपए की फीस वसूली गई. यह रकम फर्जी रसीद जारी कर ली गई, लेकिन यूनिवर्सिटी के खाते तक नहीं पहुंची.
जांच समिति की रिपोर्ट के बाद FIR
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण अरोड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति गठित की थी. समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया.
पुलिस कर रही है जांच
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.