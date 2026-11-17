नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में CSR फंड हेराफेरी मामला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी निलंबित, 2 करोड़ 27 लाख राशि में अंतर
नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में 2 करोड़ 27 लाख की हेराफेरी करने वाले अधिकारी को निलंबित किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 5:58 PM IST
नारायणपुर : नारायणपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग से वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है.स्वास्थ्य विभाग में CSR मद में आए 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये की राशि में अंतर पाए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.जांच के बाद संभागीय संयुक्त संचालक ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
4 साल के रिकॉर्ड में वित्तीय अनियमितता
दरअसल, ये पूरा मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टी.आर. कुंवर द्वारा जारी पत्र के आधार पर सामने आया है. पत्र के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के वित्तीय रिकॉर्ड में कुल 227.73 लाख रुपये यानी 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये का अंतर पाया गया है. ये राशि CSR मद के अंतर्गत कोल इंडिया की ओर से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई थी. चार वित्तीय वर्षों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान ये अंतर सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया.
CSR और DMF की थी जिम्मेदारी
संबंधित सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते के पास CSR और DMF जैसी वित्तीय योजनाओं का प्रभार था. ऑडिट के दौरान ऑडिटरों ने योजनाओं के अंतर्गत खर्च की गई राशि से संबंधित लेजर, कैशबुक, बिल और वाउचर सहित आवश्यक वित्तीय दस्तावेज मांगे थे, लेकिन ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके.
ऑडिटरों से जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी को लगातार नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज और लेनदेन का हिसाब मांगा गया.लेकिन निर्धारित जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया.इसके बाद संबंधित अधिकारी मनोज कुमार परते को निलंबित कर दिया गया- टी.आर. कुंवर,CMHO
संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस हुआ था जारी
जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारी को कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. साथ ही कार्यालयीन पत्र के माध्यम से वित्तीय लेनदेन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए थे. विभाग की ओर से अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन प्रस्तुत जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की.
संभागीय संयुक्त संचालक ने आदेश किया जारी
संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बस्तर संभाग जगदलपुर महेश सांडिया के जारी आदेश में सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने का उल्लेख किया है. निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला कोंडागांव निर्धारित किया गया है.
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