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नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में CSR फंड हेराफेरी मामला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी निलंबित, 2 करोड़ 27 लाख राशि में अंतर

नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में CSR फंड हेराफेरी मामला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर : नारायणपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग से वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है.स्वास्थ्य विभाग में CSR मद में आए 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये की राशि में अंतर पाए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.जांच के बाद संभागीय संयुक्त संचालक ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

4 साल के रिकॉर्ड में वित्तीय अनियमितता