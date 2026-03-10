ETV Bharat / state

गाजियाबाद CSR एवं सस्टेनेबिलिटी कांक्लेव 2026 में फंड के उपयोग पर मंथन, इन चीजों पर रहेगा फोकस

कार्यक्रम में कंपनियों ने प्रशासन और एनजीओ के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर फंड के बेहतर उपयोग को सुझाव व योजनाएं भी साझा की.

गाजियाबाद CSR एवं सस्टेनेबिलिटी कांक्लेव 2026
गाजियाबाद CSR एवं सस्टेनेबिलिटी कांक्लेव 2026 (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 7:39 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के प्रभावी उपयोग को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से गाजियाबाद CSR एवं सस्टेनेबिलिटी कांक्लेव 2026 का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले पांच वर्षों में CSR फंड योजना बाद और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है. कॉन्क्लेव के माध्यम से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फंड देने वाली कंपनियां, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन और जिला प्रशासन को एक साझा मंच पर लाकर समन्वय बढ़ाने की पहल की गई है, ताकि सभी एक प्लेटफार्म पर आकर शहर के विकास के लिए ठोस योजना बना सकें.

कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने बताया कि कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य सीएसआर फंड देने वाली कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, जिससे की सभी पक्ष मिलकर विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें. कॉन्क्लेव में लगभग 30 से अधिक ऐसी कंपनियों ने भाग लिया जो अपने स्तर पर CSR गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान देती हैं. कॉन्क्लेव के दौरान इन तमाम कंपनियों ने प्रशासन और एनजीओ के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर फंड के बेहतर उपयोग को लेकर सुझाव और योजनाएं साझा की. कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में CSR फंड के उपयोग को लेकर चर्चा की गई.

अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी (ETV Bharat)

इनपर रहेगा फोकस: जिला प्रशासन के मुताबिक, आने वाले पांच वर्षों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी. व्यापक कार्य योजना में शहर की प्रमुख समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए CSR फंड का प्रभावी उपयोग किया जाएगा. इसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने एवं सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया जाएगा.

जल्द देखने को मिल सकता है बदलाव: अधिकारियों का कहना है कि अगर सीएसआर फंड का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो इसके माध्यम से शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है. इस नई पहल के माध्यम से सीएसआर फंड के उपयोग में पारदर्शिता और जवाब दे ही बढ़ेगी इसके साथ ही संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल संभव होगा. अगर कॉन्क्लेव में तय की गई योजनाओं के अनुसार सीएसआर फंड का प्रभावी और योजना व तरीके से उपयोग किया जाता है तो शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव जल्द देखने को मिल सकते हैं.

