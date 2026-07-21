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गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को नेशनल लेवल पर फाइव स्टार रेटिंग, सीएसपीजीसीएल का बजा डंका

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजा है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Chhattisgarh State Power Generation Company
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 11:05 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के लिए अच्छी खबर है. इस कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है. जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है.

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है. साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है. पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है.

जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके पहले भी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है. वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे 7 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे. साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है.

फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने और कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी -संजीव कुमार कटियार,जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक

देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन 7 प्रमुख मानकों पर किया जाता है. इसमें खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण और सुरक्षा एवं संरक्षा शामिल है. इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है. जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग मिलना कई खूबियों को दर्शाता है. यह बताता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की यह खदान केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सस्टेनेबल माइनिंग में नेशनल स्टैंडर्ड पर खड़ा उतर रहा है.

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