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गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को नेशनल लेवल पर फाइव स्टार रेटिंग, सीएसपीजीसीएल का बजा डंका

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ( ETV BHARAT )