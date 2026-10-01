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बांकीमोंगरा में बनेगा बिजली विभाग का नया जोन कार्यालय, क्षेत्रवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

कोरबा के बांकीमोंगरा में बिजली विभाग नया जोनल कार्यालय बना रहा है. जिससे उपभोक्ताओं की कई परेशानी दूर होंगी.

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बिजली विभाग का नया जोन कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 4:21 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्र बांकीमोंगरा में बिजली के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुविधाओं के विस्तार को हरी झंडी मिली है. उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए अब बांकीमोंगरा में बिजली विभाग का नया जोन कार्यालय बनाया जाएगा. इस नए कार्यालय के बनने से स्थानीय स्तर पर बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी.

एक लाख आबादी को मिलेगा लाभ
बांकीमोंगरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा. इस क्षेत्र के लगभग एक लाख की आबादी को सुविधा मिलने की संभावना है. यह जोन कार्यालय शहरी क्षेत्र का पृथक जोन कार्यालय होगा. बांकीमोंगरा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों को भी स्कर्यालय से सुविधा मिलेगी.

बांकीमोगरा के क्षेत्रवासियों को मिलेगी बड़ी राहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
हाल ही में ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ी
नए जोन से ​बढ़ते विद्युत लोड और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. बांकीमोंगरा क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है. जिसके कारण यहां बिजली की खपत और विद्युत लोड में लगातार बढ़ोतरी हुई है. हाल ही में क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए यहां 3 एमवीए (MVA) के ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर 5 एमवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है. जिससे बिजली क्षमता में सुधार हुआ है. अब बांकीमोंगरा में नया जोन कार्यालय स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है.कार्यालय बनने से क्या होगा फायदा

​नया जोन कार्यालय बन जाने से लोकल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या, और लाइन सुधार जैसे कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी.​स्थानीय उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल सुधार, नए घरेलू या व्यावसायिक कनेक्शन और अन्य कागजी कार्रवाई के लिए दूरदराज के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.क्षेत्र के लोगों को अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी अन्य बड़े कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

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बिजली विभाग का नया जोन कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
25 किमी के सफर से छुटकारा स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक कमला बरेठ का मानना है कि बांकीमोंगरा में नए जोन कार्यालय के निर्माण की खबर से स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों में हर्ष है. यह मांग काफी पुरानी थी, जो लंबे समय से चली आ रही थी. अब जाकर नए जोन को स्वीकृति मिली है.

नया कार्यालय बनने से हमें दर्री जोन नहीं जाना पड़ेगा, अभी छोटी मोटी शिकायतों के समाधान के लिए भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं हो पता है. नया जोन कार्यालय मिलने से बिजली की छोटी-मोटी समस्याओं को तत्काल दूर करने में मदद मिलेगी- कमला बरेठ, स्थानीय जनप्रतिनिधि


एई सहित कर्मचारियों की होगी पदस्थापना
सीएसपीडीसीएल कोरबा के अधीक्षण अभियंता राजकुमार सोनी ने बताया कि बांकीमोंगरा में नए जोन कार्यालय की मंजूरी मिल चुकी है. अब यहां जल्द ही विद्युत विभाग का जोन कार्यालय खोला जाएगा. जहां एई, दो जूनियर इंजीनियर और 6 क्लर्क के पदस्थापना रहेगी.इस जगह पर फ्यूज कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. जिसमें वन प्लस 2 का स्टाफ रहेगा. तीन पाली में यह काम करेंगे.

हर तरह के समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा. 2020 से यह मांग लम्बित थी, अब जाकर इसे स्वीकृति मिली है. बिजली के फाल्ट हो, बिजली बिल में सुधार हो या अन्य सभी तरह के समस्याओं का समाधान अब त्वरित होगा. पहले यह पूरा इलाका दर्री जोन के अंतर्गत आता था, इस जोन में 10000 से अधिक उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी- राजकुमार सोनी, एई


लोगों के लिए बड़ी सुविधा
इस इकाई के स्थापित होने से क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी दोनों वार्डों में निर्बाध और सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. विभागीय अधिकारी इस दिशा में जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे. नए कार्यालय के संचालन से विभागीय कर्मचारियों की तैनाती और मैदानी स्तर पर निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी.​

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