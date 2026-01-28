ETV Bharat / state

साइबर फ्रॉड से सावधान...!, पावर कंपनी 10 अंकों के मोबाइल नंबर से नहीं भेजती कोई लिंक या APK फाइल

बिजली कनेक्शन काटने या नए कनेक्शन के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है. इससे बचने के लिए पावर कंपनी ने चेतावनी जारी की है.

CSPDCL cyber fraud
बिजली कनेक्शन काटने या नए कनेक्शन के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 6:45 PM IST

रायपुर: साइबर ठग लगातार अलग-अलग तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए साइबर ठगी का आया है. ठग नए बिजली कनेक्शन या कनेक्शन काटने की धमकी देकर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं. इससे बचने के लिए पावर कंपनी ने साफ किया है कि वह कभी भी व्हाट्सएप पर एपीके (APK) फाइल नहीं भेजती और न ही उसे डाउनलोड करने के लिए कहती है.

CSPDCL cyber fraud
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पावर कंपनी ने चेतावनी जारी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हो रही है ठगी जानिए

पावर कंपनी के कार्यपालक निदेशक वी.के. साय ने बताया कि कुछ जिलों में उपभोक्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर नए बिजली कनेक्शन के भुगतान के नाम पर एपीके फाइल भेजी गई फाइल डाउनलोड करने के बाद कुछ प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया. इसके बाद उपभोक्ताओं का मोबाइल हैक हो गया और बैंक खाते से पैसे गायब हो गए.

पावर कंपनी की साफ चेतावनी

पावर कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली से जुड़ा कोई भी भुगतान सिर्फ निर्धारित और आधिकारिक माध्यमों से ही करें. किसी अनजान लिंक, फाइल या मैसेज पर क्लिक न करें. साइबर अपराधियों के झांसे में न आएं. ठग कभी कनेक्शन काटने तो कभी नया कनेक्शन देने के नाम पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं.

किस नंबर से आता है असली मैसेज?

पावर कंपनी ने बताया कि कंपनी कभी भी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से संदेश नहीं भेजती. सभी आधिकारिक संदेश CSPDCL-S सेंडर आईडी से ही आते हैं. मितान बॉट की व्हाट्सएप सेवा भी सत्यापित आधिकारिक अकाउंट से ही संचालित होती है. साथ ही कहा गया कि बिजली से जुड़ा भुगतान केवल संबंधित बिजली कार्यालय, एटीपी केंद्र, मोर बिजली ऐप, पावर कंपनी की अधिकृत वेबसाइट से ही करें.

अगर किसी भी तरह का संदेह हो तो शिकायत या जानकारी के लिए केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 या अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र से संपर्क करें.

TAGGED:

FAKE APK FILE SCAM
CYBER CRIME ELECTRICITY SCAM
साइबर फ्रॉड बिजली बिल
बिजली कनेक्शन के नाम पर ठगी
CSPDCL CYBER FRAUD

