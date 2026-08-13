आपराधिक गिरोह ट्रांजेक्शन के लिए सीएसपी का कर रहे हैं इस्तेमाल! पुलिस की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
पलामू प्रमंडल में संचालित सभी ग्राहक सेवा केंद्र अब पुलिस की रडार पर हैं.
Published : August 13, 2026 at 5:47 PM IST
पलामूः आपराधिक गिरोह रुपये के ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में संचालित ग्राहक सेवा केंद्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से सुजीत सिन्हा, अमन साहू ,राहुल दुबे और राहुल सिंह जैसे आपराधक गिरोह के सदस्यों ने सीएसपी से ट्रांजेक्शन किया है. पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस की जांच में कई ग्राहक सेवा केंद्रों के नाम मिले हैं जो आपराधिक गिरोहों के लिए पैसे का लेनदेन कर रहे हैं.
2023-24 में रंगदारी के लिए चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए सदस्य पकड़े गए थे. इस घटना में सुजीत सिन्हा गिरोह के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से गिरोह के सदस्यों को पैसे ट्रांसफर किए गए थे. पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बड़े अपराधी गिरोह अपने शूटर को पैसे देने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं. पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में कई ग्राहक सेवा केंद्रों को पुलिस ने रडार पर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की है.
सभी सीएसपी की बढ़ाई गई निगरानीः डीआईजी
इस संबंध में पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि दर्ज कांडों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि बड़े अपराधी गिरोह के सरगना और उसके सदस्य पैसे के ट्रांसफर के लिए सीएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस संबंध में थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं. संदिग्ध ग्राहकों की पहचान करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
सीएसपी से ग्रामीणों को मिलती है बैंकिंग की सुविधा
पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में बैंकों के कस्टमर सर्विस प्वाइंट्स के माध्यम स्थानीय ग्रामीणों को बैंकिंग की सुविधा मिलती है. आपराधिक गिरोह के सदस्य ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और सीएसपी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा लेते हैं. वैसे इलाके जहां बाजार या हाट लगता है और बड़ा गांव है वहां सीएसपी की सुविधा मौजूद है. प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार पलामू में 300 से अधिक ग्राहक सेवा केंद्र संचालित हैं.
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